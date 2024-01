La course à l'IA s'est accélérée, plusieurs investisseurs signant de gros chèques pour des start-ups cherchant à tirer parti de ce qui a attiré l'attention de la Silicon Valley au cours de l'année écoulée. Une levée de fonds de 6 milliards de dollars serait bien supérieure à l'objectif d'un milliard de dollars que xAI s'était fixé le mois dernier en déposant un dossier auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission des opérations de bourse) des États-Unis.À 20 milliards de dollars, la valorisation de xAI représenterait une fraction de celle d'OpenAI, mais correspondrait à celle d'autres entreprises comparables, telles qu'Anthropic, soutenue par Google.M. Musk a contacté des investisseurs au Japon et en Corée du Sud pour cette nouvelle levée de fonds, selon le Financial Times. Morgan Stanley coordonne la levée de fonds, selon le rapport. La banque est l'une de celles qui ont aidé à financer le rachat par Musk de la plateforme de médias sociaux X, anciennement connue sous le nom de Twitter.La semaine dernière, M. Musk a démenti une information selon laquelle xAI avait obtenu 500 millions de dollars d'engagements de la part d'investisseurs pour un objectif de financement d'un milliard de dollars. Le PDG de Tesla s'est exprimé sur ses projets de construction d'une IA plus sûre. Musk a cofondé OpenAI en 2015, mais s'est retiré de son conseil d'administration en 2018. L'année dernière, xAI a lancé "Grok", un chatbot rivalisant avec ChatGPT d'OpenAI.Musk a également mis en garde contre le développement de l'IA et de la robotique en dehors de Tesla, au début du mois, à moins qu'il n'obtienne un plus grand nombre de voix au sein du fabricant de véhicules électriques. Il a déclaré qu'il ne serait pas à l'aise pour faire de Tesla un leader de l'IA s'il ne disposait pas de 25 % des droits de vote.Grâce à la popularité de ChatGPT, l'industrie de l'IA a été un rare point lumineux dans un environnement de financement des start-ups en demi-teinte. Anthropic et Inflection AI, soutenue par Microsoft, ont également levé des fonds ces derniers mois.Source : The Financial TimesQuel est votre avis sur le sujet ?