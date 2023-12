La société a levé 134,7 millions de dollars en financement participatif sur un montant total d'offre de 1 milliard de dollars, selon le dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission.La collecte de fonds pour l'IA reste un point positif pour les startups cette année, après le lancement par OpenAI du populaire chatbot ChatGPT l'année dernière et la levée de 10 milliards de dollars auprès de son bailleur de fonds stratégique Microsoft Corp. Les régulateurs s'inquiètent toutefois de l'utilisation potentielle de la technologie pour diffuser des informations erronées.Musk a fait part de ses projets de construction d'une IA plus sûre. Lors d'un événement Twitter Spaces au début de l'année, il a déclaré qu'au lieu de programmer explicitement la moralité dans son IA, xAI chercherait à créer une IA "maximalement curieuse".Le milliardaire, qui a critiqué les efforts des grandes entreprises technologiques en matière d'IA en les accusant d'être entachés de censure, a lancé xAI en juillet, la qualifiant d'"" pour rivaliser avec Bard de Google et Bing AI de Microsoft.En 2015, Musk a cofondé OpenAI, la société derrière ChatGPT, qui a créé une frénésie pour la technologie d'IA générative dans le monde entier, mais a quitté le conseil d'administration en 2018.Le mois dernier, XAI a lancé "Grok", un chatbot qui rivalise avec le ChatGPT d'OpenAI.La startup d'intelligence artificielle sera intégrée à sa plateforme de médias sociaux X et sera également disponible en tant qu'application autonome, a déclaré Musk dans un post en novembre.L'équipe derrière xAI, qui a été lancée en juillet de cette année, provient de DeepMind de Google, la société mère de Windows, et d'autres sociétés de recherche en intelligence artificielle de premier plan.Quel est votre avis sur le sujet ?