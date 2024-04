Selon un nouveau rapport, 93 % des responsables de la sécurité déclarent que l'IA générative publique est utilisée dans leurs organisations respectives, et 91 % déclarent utiliser l'IA générative spécifiquement pour les opérations de cybersécurité.Mais l'étude de Splunk et de l'Enterprise Strategy Group, menée auprès de plus de 1 600 responsables de la sécurité, montre qu'en dépit de cette forte adoption, 34 % des organisations interrogées déclarent ne pas avoir mis en place de politique en matière d'IA générative, et 65 % admettent ne pas comprendre pleinement les implications de cette technologie. Parmi les organisations interrogées, 44 % considèrent l'IA générative comme une initiative majeure en 2024, dépassant la sécurité du cloud en tant qu'initiative majeure.Les responsables de la cybersécurité sont divisés sur la question de savoir qui a l'avantage en ce qui concerne l'IA générative. Alors que 45 % des personnes interrogées pensent que l'IA générative sera un gain net pour les acteurs de la menace, 43 % estiment qu'elle donnera l'avantage aux défenseurs de la cybersécurité.", déclare Patrick Coughlin, SVP, Global Technical Sales chez Splunk. "L'IA générative est considérée comme une réponse aux problèmes de recrutement. 86 % affirment qu'elle peut leur permettre d'embaucher davantage de talents débutants pour combler le déficit de compétences, tandis que 58 % affirment que l'intégration des talents débutants sera plus rapide grâce à l'IA générative.En outre, 90 % des entreprises estiment que les débutants peuvent s'appuyer sur l'IA générative pour développer leurs compétences dans le centre d'opérations de sécurité (SOC), et 65 % pensent que la technologie aidera les professionnels chevronnés de la cybersécurité à devenir plus productifs.En revanche, 76 % des personnes interrogées estiment que la responsabilité personnelle a rendu la cybersécurité moins attrayante et 70 % ont envisagé de quitter le secteur en raison du stress lié à l'emploi.Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?