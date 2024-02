L'étude de l'ISC2 montre que 35 % d'entre eux ont déjà été témoins de ses effets. Toutefois, les avis sont partagés sur les implications exactes de l'IA. 82 % des personnes interrogées se disent optimistes quant à l'amélioration de l'efficacité de leur travail grâce à l'IA. 56 % affirment que l'IA rendra certaines activités de leur travail inutiles, libérant ainsi du temps pour des tâches à plus forte valeur ajoutée.75 % des personnes interrogées sont modérément à extrêmement préoccupées par l'utilisation de l'IA pour des cyberattaques ou d'autres activités malveillantes, les trois principales préoccupations des cyberprofessionnels étant les deepfakes, la désinformation et l'ingénierie sociale.Alors que 60 % des répondants sont confiants dans leur capacité à diriger l'adoption sécurisée de l'IA par leur organisation, 41 % des participants n'ont que peu ou pas d'expertise en matière de sécurisation de l'IA et de la technologie d'apprentissage automatique (ML). 82 % estiment qu'il est nécessaire de mettre en place des réglementations complètes et spécifiques régissant l'utilisation sûre et éthique de l'IA.Mais malgré ces préoccupations, seuls 27 % des participants déclarent que leur organisation a mis en place des politiques formelles régissant l'utilisation sûre et éthique de l'IA, 39 % déclarant que leur organisation discute actuellement d'une politique formelle. À la question "", l'étude révèle que les professionnels de la cybersécurité espèrent une coordination mondiale entre les gouvernements nationaux et un consortium d'experts de l'IA.", déclare Clar Rosso, PDG de l'ISC2. "Pensez-vous que cette enquête est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?