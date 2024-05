De promouvoir la sécurité, et de rendre les interactions plus fiables et plus éthiques

Anthropic facilite l'accès à son IA Claude sur mobile. L'entreprise a lancé une application mobile Claude pour iOS que tout utilisateur peut télécharger gratuitement. Comme la version web mobile du chatbot, l'application synchronise les conversations des utilisateurs avec Claude sur tous les appareils, ce qui leur permet de passer d'un ordinateur à l'application (ou vice versa) sans perdre l'historique de leurs conversations.Les utilisateurs pourront également télécharger des fichiers et des images directement depuis la galerie de leur iPhone - ou prendre une photo sur place - s'ils ont besoin que Claude les traite ou les analyse en temps réel. Ils pourront télécharger et accéder à l'application Claude quel que soit leur forfait, même s'ils ne paient pas pour le service.S'ils décident de payer pour Claude, ils ont maintenant une nouvelle option autre que Pro. Le nouveau plan Team offre une utilisation plus importante que le plan Pro, de sorte que les membres peuvent avoir plus de conversations avec le chatbot. Il permet également aux utilisateurs de traiter des documents plus longs, tels que des documents de recherche et des contrats, grâce à sa fenêtre contextuelle de 200 000 caractères. Le plan Team donne également accès à la famille de modèles Claude 3, qui comprend Opus, Sonnet et Haiku. Il en coûtera aux abonnés 30 dollars par utilisateur et par mois, avec un minimum de cinq utilisateurs par équipe.En mars dernier, Anthropic a affirmé dans un billet de blog que son modèle de langage Claude 3 avait surpassé ChatGPT et Gemini de Google dans plusieurs tests de référence clés de l'industrie. Il était meilleur en raisonnement de niveau universitaire, en mathématiques multilingues et en codage (parmi de nombreuses autres mesures), a déclaré l'entreprise en montrant les résultats de Claude 3 par rapport à ses principaux rivaux. Le modèle le plus puissant de Claude 3, l'Opus, a même apparemment montré des capacités «» avec des taux de réponse rapides qui le rendent idéal pour les tâches plus complexes et sensibles au temps.: Anthropic