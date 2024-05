Principaux exemples d'IA dans les soins infirmiers

Dotation en personnel et planification : les mesures d'acuité des patients basées sur les dossiers infirmiers en temps réel et les données incomplètes des patients entraînent des ratios infirmières-patients inappropriés et des plannings imprévisibles, ce qui pose des problèmes pour assurer des soins optimaux ;

Prédiction clinique : les dispositifs biométriques et de surveillance signalent des changements potentiels dans l'état de santé des patients, mais leur utilisation peut entraîner des alertes excessives ou erronées, perturbant le jugement clinique des infirmières ;

Surveillance à distance des patients : les capteurs suivent les patients et signalent les informations préoccupantes, mais cela peut contribuer à l'éloignement des infirmières des soins directs, réduisant ainsi les interactions patient-infirmière et la qualité des soins ;

Automatisation des dossiers et des plans de soins infirmiers : les modèles algorithmiques produisent des plans de soins et des rapports automatiquement, mais cela peut conduire à une perte de l'expertise infirmière et à des omissions de détails importants concernant les patients.

Il existe de nombreux types d'IA. En termes simples, l'IA est une technologie qui tente d'imiter l'intelligence humaine, souvent basée sur des algorithmes logiciels, qui sont des règles de calcul ou de traitement de quantités massives de données. Dans le contexte des soins de santé, l'IA et les algorithmes sont souvent produits sur la base des dossiers médicaux électroniques (DME) des patients et d'autres sources de données collectées auprès des patients et de leur environnement.Les entreprises de santé justifient souvent l'utilisation de l'IA en mettant en avant ses avantages potentiels, mais négligent souvent les préoccupations légitimes concernant la sécurité des patients et la qualité des soins. De plus, l'implémentation de ces technologies dans des environnements où des vies sont en jeu nécessite une approche prudente, une consultation approfondie du personnel et une réglementation efficace - des éléments qui font souvent défaut dans le paysage actuel de la santé.Certains experts en IA estiment que la nouvelle technologie peut aider les médecins à mettre au point de meilleurs traitements en facilitant l'accès à des éléments tels que les données des patients ou les informations sur les nouveaux médicaments. « Aucun ordinateur, aucune IA ne peut remplacer le contact humain, affirme Amy Grewal, infirmière diplômée. Il ne peut pas tenir la main de votre proche. On ne peut pas apprendre à un ordinateur à avoir de l'empathie ».Comme mentionné précédemment, le 22 avril, des centaines d'infirmières ont exprimé leur mécontentement devant Kaiser en raison de l'intégration précipitée d'une intelligence artificielle défaillante dans les systèmes hospitaliers. Leur préoccupation principale réside dans l'ajout de systèmes dépourvus de toute forme d'empathie à un secteur déjà confronté à de nombreux défis, sans qu'une réflexion approfondie sur les soins aux patients ne soit prise en compte.Bien que l'automatisation puisse alléger la charge administrative dans un secteur épuisé par la pandémie de COVID-19, son utilisation abusive par des dirigeants axés sur les profits met en péril la qualité des soins et le bien-être des employés. Le problème, comme dans d'autres secteurs dominés par des dirigeants peu perspicaces, c'est que les systèmes hospitaliers à but lucratif s'en servent pour justifier des économies supplémentaires.D'après le syndicat professionnel des infirmiers et infirmières, bien que l'automatisation puisse soulager la charge administrative dans un secteur épuisé par la pandémie de COVID-19, son utilisation abusive par des dirigeants focalisés sur les bénéfices compromet la qualité des soins et le bien-être des employés. Le syndicat souligne que dans d'autres secteurs également influencés par des dirigeants peu prévoyants, les établissements hospitaliers à but lucratif utilisent l'automatisation comme un justificatif pour réaliser davantage d'économies.Les infirmières pensent que la technologie de l'IA et les algorithmes appartiennent à des entreprises motivées par le profit, et non par le désir d'améliorer les conditions de soins aux patients ou de faire progresser la profession d'infirmière. « L'industrie hospitalière, en coopération avec la Silicon Valley et Wall Street, utilisera l'IA pour poursuivre ses dangereux efforts visant à évincer les infirmières des soins physiques prodigués aux patients, en donnant la priorité à une main-d'œuvre bon marché ou gratuite plutôt qu'aux besoins des patients ».Concernant le syndicat professionnel d'infirmiers et infirmières, il est important de reconnaître que leur préoccupation quant à l'intégration rapide et mal planifiée de l'intelligence artificielle dans les hôpitaux est légitime. Toutefois, leur critique semble manquer de nuances. Bien que l'automatisation puisse être motivée par des objectifs financiers, il est également indéniable qu'elle peut améliorer l'efficacité des processus administratifs et permettre aux professionnels de la santé de se concentrer davantage sur les soins aux patients. En outre, leur point de vue sur l'IA comme un outil utilisé uniquement pour maximiser les profits semble simpliste. De nombreuses entreprises de santé intègrent l'IA dans le but d'améliorer la qualité des soins et d'accroître l'efficacité opérationnelle, bien que ces motivations puissent coexister avec des objectifs financiers.En ce qui concerne Kaiser Permanente Northern California (KPNC), leur approche en matière d'intelligence artificielle semble être axée sur l'amélioration des soins aux patients. Leur programme d'analyse prédictive vise à détecter et à intervenir précocement en cas de détérioration de l'état de santé des patients, ce qui peut sauver des vies et réduire la durée du séjour à l'hôpital. Cependant, il est important de reconnaître que l'utilisation de l'IA dans les soins de santé pose des défis éthiques et pratiques, notamment en ce qui concerne la confidentialité des données et la prise de décision clinique. Bien que les critiques du syndicat professionnel d'infirmiers et infirmières et de Kaiser Permanente Northern California soulignent des préoccupations légitimes, une approche plus équilibrée et collaborative est nécessaire pour garantir que l'intégration de l'IA dans les soins de santé bénéficie à toutes les parties prenantes, y compris les patients, le personnel médical et les entreprises de santé.