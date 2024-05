Jensen Huang, PDG de Nvidia : « Dans environ 10 ans, les capacités de calcul des systèmes d'IA seront un million de fois supérieures à ce qu'elles sont aujourd'hui... » 

Le PDG du titan de la fabrication de puces Nvidia a occupé le devant de la scène lors du 2024 SIEPR Economic Summit pour parler de l'ascension fulgurante de son entreprise et de ce que l'avenir réserve à l'IA et à l'homme.S'adressant à un public debout lors du sommet économique 2024 de la SIEPR, M. Huang a prédit que dans cinq ans à peine, l'IA sera capable de passer tous les tests auxquels un être humain est soumis - non seulement les examens du barreau qu'elle peut passer aujourd'hui, mais aussi des examens médicaux hautement spécialisés.Dans une dizaine d'années, les capacités de calcul des systèmes d'IA seront un million de fois supérieures à ce qu'elles sont aujourd'hui. Les systèmes générant synthétiquement des données auront une plus grande capacité à apprendre, à déduire et à imaginer en permanence.Au lieu de répondre instantanément à des questions, les futurs systèmes d'IA auront également la capacité de réfléchir de manière critique à des problèmes sur de plus longues périodes.», a déclaré M. Huang lors d'une séance de questions-réponses animée par John Shoven, membre émérite du SIEPR et professeur émérite d'économie Charles R. Schwab à la School of Humanities and Sciences de Stanford.Mais cela signifie-t-il que la technologie de l'IA sera capable d'imiter l'esprit humain ? Huang a déclaré qu'il n'en était pas sûr. Il faut un consensus sur ce que signifie l'affirmation selon laquelle l'IA a atteint l'intelligence humaine.Pour disposer d'une véritable intelligence artificielle générale,«», a-t-il déclaré.Après avoir cofondé Nvidia il y a plus de 30 ans, M. Huang se retrouve aujourd'hui au centre de l'univers technologique. Son entreprise, dont la valeur boursière a atteint 2 000 milliards de dollars le mois dernier (après avoir atteint 1 000 milliards de dollars au mois de juin précédent), a connu une ascension fulgurante grâce à ses puces à semi-conducteurs sophistiquées et extrêmement coûteuses et à sa part de marché estimée à plus de 80 % dans le domaine des puces d'intelligence artificielle.», a déclaré M. Huang, en référence au puissant système de traitement graphique de Nvidia, qui pèse 70 livres, se compose de 35 000 pièces et a la capacité de calcul d'un centre de données.On y apprend notamment pourquoi Nvidia a dominé l'IA générative après le lancement de ChatGPT par OpenAI, pourquoi il n'y a toujours pas de concurrence sérieuse, l'histoire de la veste en cuir de Jensen Huang, et bien d'autres choses encore :Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les prédictions de M. Huang crédibles ou pertinentes ?