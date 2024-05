Sam Altman estime que GPT continuera à s'améliorer pendant au moins les trois ou quatre prochaines générations de modèles

Nous sommes très loin du moment où nous commencerons à nous stabiliser. Nous n'y pensons pas pour l'instant. Je pense que pour les trois ou quatre prochaines générations de modèles, nous pouvons faire beaucoup mieux à chaque fois. Nous devrions nous concentrer sur ce point et si nous y parvenons, tout le reste s'arrangera.Je pense que notre créneau, ou quoi que ce soit d'autre, est de fournir des capacités cognitives formidables, utiles, impressionnantes, aussi abondantes et peu coûteuses que possible, et il y a d'autres bonnes choses que nous pouvons faire. Mais si nous pouvons nous concentrer sur cela, je pense que ce sera un grand service pour le monde et que nous pourrons continuer ainsi pendant un certain temps.

Sam Altman says GPT will continue to improve for at least the next 3 or 4 model generations: "we are so far away from when we start to level off"