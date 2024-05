Sam Altman se demande si nos compagnons d'IA personnalisés du futur pourraient être cités pour témoigner contre nous au tribunal

Je peux imaginer un avenir dans lequel, si vous le souhaitez, vous disposez d'une IA personnalisée qui a lu tous les courriels, tous les textes, tous les messages que vous avez envoyés ou reçus, qui a accès à un enregistrement complet de votre vie, qui connaît tous les documents que vous avez consultés, toutes les émissions de télévision que vous avez lues, tout ce que vous avez lu, entendu ou vu, toutes vos entrées et sorties. Vous pouvez imaginer qu'il serait très utile d'en disposer.Vous pouvez également imaginer les problèmes de protection de la vie privée que cela représenterait. Je pense que nous devrions nous en tenir à ce cadre et que nous ne disons pas "". Mais comment allons-nous naviguer entre la vie privée, l'utilité et les compromis de sécurité qui en découlent ? Et qu'est-ce que cela signifie ? Avons-nous besoin d'une nouvelle définition des informations confidentielles pour que votre compagnon IA n'ait jamais à témoigner contre vous ou ne puisse pas être cité à comparaître par un tribunal ?Je ne sais même pas quels seront les problèmes.

Sam Altman asks if our personalized AI companions of the future could be subpoenaed to testify against us in court pic.twitter.com/CTCXvxLR6S