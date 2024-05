L'émergence de l'IA générative dans la création de contenu

L'intelligence artificielle sur Quora tend à transformer la plateforme en une plateforme moins authentique

Quora est une plateforme en ligne où les utilisateurs posent des questions et y répondent, offrant ainsi une ressource précieuse pour la recherche et l'interaction avec des experts sur divers sujets. Utilisé mondialement, il permet d'explorer une grande variété de thématiques. Elle bénéficie d'une forte visibilité dans les résultats de recherche, ce qui en faisait autrefois un outil précieux pour accroître la visibilité d'une entreprise en répondant à des interrogations. Une analyse des tendances de recherche sur Google en 2022 révèle que Quora était particulièrement populaire en Inde, bien que ses performances dans les résultats de recherche restaient élevées pour de nombreuses requêtes.La capacité de Quora à fournir des réponses pertinentes aux questions des utilisateurs pourrait expliquer en partie son classement élevé dans les résultats de recherche de Google, étant donné que Google vise à présenter des pages web répondant aux questions des internautes. En février 2022, Quora occupait respectivement les positions 276 et 323 dans les classements de popularité Alexa pour le trafic aux États-Unis et à l'échelle mondiale. Il y a deux ans, les données de Google Trends sur cinq ans indiquaient une tendance à la hausse pour Quora, soulignant ainsi sa croissance continue.L'intelligence artificielle générative (IA générative) est une technologie qui peut produire divers types de contenus tels que du texte, des images, du son et des données synthétiques. Son engouement récent est attribuable à l'émergence de nouvelles interfaces utilisateur simples permettant de créer rapidement du contenu de haute qualité, comme des textes, des graphiques et des vidéos.Bien que cette technologie ne soit pas nouvelle, elle remonte aux années 1960 avec les premiers chatbots. Cependant, ce n'est qu'en 2014, avec l'introduction des réseaux antagonistes génératifs (GAN), qu'elle a pu créer des contenus authentiques et convaincants, tels que des images, des vidéos et des sons, de manière réaliste. Cette avancée a ouvert de nouvelles perspectives, notamment dans l'amélioration du doublage de films et la création de contenus éducatifs enrichis, mais elle a également soulevé des préoccupations concernant les « deepfakes » et les attaques de cybersécurité.Deux avancées récentes ont été cruciales dans la diffusion de l'IA générative. Malgré ces progrès, des défis persistent en termes de précision et de partialité, mais les capacités de l'IA générative laissent entrevoir des changements fondamentaux dans la technologie d'entreprise et les opérations des entreprises. L'IA générative, comme le ChatGPT d'OpenAI, pourrait complètement réorganiser la façon dont le contenu numérique est développé , a déclaré Nina Schick, conseillère et conférencière en IA : « Je pense que nous pourrions atteindre 90 % du contenu en ligne généré par l'IA d'ici 2025, donc cette technologie est exponentielle ». « Je crois que la majorité du contenu numérique va commencer à être produite par l'IA. Vous voyez ChatGPT... mais il y a toute une pléthore d'autres plateformes et applications qui arrivent. »Au fil des années, de nombreux internautes se sont tournés vers des plateformes en ligne pour poser une multitude de questions sur divers sujets. Parmi ces sites, Quora a longtemps été reconnu comme une ressource précieuse, offrant la possibilité de poser des questions et de recevoir des réponses de qualité. Cependant, une évolution notable est survenue récemment dans la qualité et la nature des interactions sur cette plateforme.Les utilisateurs les plus actifs ne semblent plus mettre en avant leurs qualifications ou leur expertise, mais préfèrent énumérer leurs voyages et leurs compétences linguistiques. De plus, les questions envoyées par e-mail deviennent de plus en plus étranges, suscitant des doutes quant à leur provenance réelle. En effet, il est apparu que de nombreuses questions sont générées par une intelligence artificielle plutôt que par des utilisateurs humains, remettant en question la qualité et la pertinence du contenu proposé sur Quora. Ce qui soulève ainsi le problème de l'utilisation de l'IA pour générer du contenu, mettant en lumière les limitations de cette technologie et son incapacité à comprendre ou à fournir des réponses authentiques.L'une des principales limites du contenu généré par l'IA est son manque de créativité et d'originalité. Si l'IA peut produire rapidement de grandes quantités de contenu, elle s'appuie souvent sur des modèles ou des algorithmes préexistants pour générer ce contenu. Cela signifie que le résultat peut devenir formel et répétitif, sans l'étincelle de la créativité humaine.Les humains ont une capacité unique à trouver des idées nouvelles et originales, à établir des liens entre des sujets apparemment sans rapport, et à injecter de la personnalité dans leurs écrits. L'IA, en revanche, ne peut travailler qu'avec ce pour quoi elle a été programmée. Bien que les chercheurs s'efforcent de mettre au point une IA capable de générer des contenus plus créatifs, nous sommes encore loin de machines capables d'égaler la profondeur et la richesse de la créativité humaine.Dans les discussions sur l'intelligence artificielle, un sujet brûlant est la nécessité de maintenir une implication humaine, afin de garantir que les algorithmes restent impartiaux. Il est également primordial de revoir attentivement les produits générés et de se demander s'ils correspondent à l'image que nous souhaitons pour notre organisation. À cet égard, il convient de souligner que la stratégie actuelle semble ignorer l'essence même de Quora et son attrait initial : plutôt que de favoriser la réflexion profonde, elle semble se concentrer uniquement sur la maximisation de l'engagement.Si l'IA a indéniablement simplifié certains aspects de notre vie quotidienne, son intégration croissante dans la génération de contenu semble avoir entraîné une détérioration significative de la valeur des réponses sur Quora. Les utilisateurs déplorent une baisse de la pertinence et de l'unicité des réponses, attribuée à l'automatisation croissante du processus de rédaction. Au lieu de promouvoir des échanges authentiques et informatifs, la plateforme semble désormais privilégier la quantité de contenu généré, au détriment de sa qualité intrinsèque.De plus, la critique s'étend à la stratégie commerciale de Quora, qui semble accorder plus d'importance à l'augmentation du trafic qu'à l'engagement véritable des utilisateurs. Certains commentateurs soulignent que la création de contenu par l'IA est moins axée sur la satisfaction des besoins des utilisateurs que sur la maximisation des interactions sur la plateforme. Cette approche pourrait compromettre la confiance des utilisateurs et nuire à la réputation de Quora en tant que source fiable d'informations et de perspectives diverses.Enfin, les avis mettent en lumière les dangers potentiels d'un engagement parasocial avec les systèmes d'intelligence artificielle. L'idée que des utilisateurs puissent interagir avec des posts générés par des IA sans même en être conscients suscite des inquiétudes quant à la manipulation des comportements et des opinions. Cette dynamique soulève des questions éthiques sur la transparence et la responsabilité dans l'utilisation de l'IA pour influencer le comportement des utilisateurs, renforçant ainsi les préoccupations quant à l'évolution de Quora vers une plateforme moins authentique et plus manipulatrice.Source : Jonn Elledge's blog post Êtes-vous d'accord avec l'idée selon laquelle Quora avait déjà vu sa qualité diminuer avant l'introduction de l'intelligence artificielle ?Peut-on considérer l'intégration de l'IA sur Quora comme un progrès naturel et indispensable pour s'adapter aux évolutions des besoins des utilisateurs ?Quelles mesures concrètes Quora pourrait-il prendre pour restaurer la qualité du contenu et l'engagement authentique des utilisateurs, tout en maintenant l'intégration de l'intelligence artificielle ?