Claude.ai : la version web de notre assistant d'IA de nouvelle génération



L'application Claude iOS : une version gratuite de Claude qui offre la même expérience intuitive que l'application web mobile.



Le plan Claude Team : la meilleure façon pour chaque entreprise de fournir à ses équipes un accès sécurisé aux capacités d'IA de pointe de Claude et à la famille de modèles Claude 3.

Nous sommes ravis d'annoncer que Claude, l'assistant IA de confiance d'Anthropic, est désormais disponible pour les particuliers et les entreprises en Europe afin d'améliorer leur productivité et leur créativité. À partir d'aujourd'hui, ils pourront utiliser :Le lancement d'aujourd'hui fait suite au lancement en Europe de l'API Claude en début d'année, qui permet aux développeurs d'intégrer les modèles d'IA de pointe d'Anthropic dans leurs propres applications, sites web ou services.Claude possède un haut niveau de compréhension et de maîtrise du français, de l'allemand, de l'espagnol, de l'italien et d'autres langues européennes, ce qui permet aux utilisateurs de converser avec Claude dans plusieurs langues. L'interface intuitive et conviviale de Claude permet à chacun d'intégrer facilement nos modèles d'IA avancés dans leurs flux de travail.Claude.ai et l'application Claude iOS sont disponibles gratuitement. L'application Claude peut être téléchargée sur l'App Store d'Apple. Pour 18 € + TVA par mois (ou l'équivalent en monnaie locale), les utilisateurs peuvent s'abonner à Claude Pro et débloquer tous les modèles, y compris Claude 3 Opus, l'un des modèles les plus avancés du marché. L'offre Team est de 28 € + TVA par utilisateur et par mois (ou équivalent en monnaie locale), avec un minimum de 5 postes.Chez Anthropic, nous nous consacrons à la création de systèmes d'IA qui mettent l'humain au premier plan. Nous sommes impatients d'apporter les capacités uniques de la famille de modèles Claude 3 à plus de personnes à travers l'Europe.