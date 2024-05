Veo : un modèle de génération vidéo performant

Imagen 3 : un modèle texte-image de haute qualité

Les collaborations de Google avec la communauté musicale

Au cours de l'année écoulée, Google a réalisé des progrès dans l'amélioration de la qualité de ses technologies de médias génératifs. Ils ont travaillé en étroite collaboration avec la communauté créative pour étudier comment l'IA générative peut soutenir au mieux le processus créatif, et pour assurer que les outils d'IA sont aussi utiles que possible à chaque étape.Google présente Veo, un modèle de génération vidéo récent et avancé, et Imagen 3, un modèle de conversion texte-image de la plus haute qualité. Ils présentent également quelques-unes de leurs récentes collaborations avec le cinéaste Donald Glover et son studio de création, Gilga, ainsi que les nouvelles démos des artistes Wyclef Jean, Marc Rebillet et de l'auteur-compositeur Justin Tranter, réalisées avec l'aide de Music AI Sandbox.Veo génère des vidéos de haute qualité d'une résolution de 1080p dans un large éventail de styles cinématographiques et visuels pouvant aller au-delà d'une minute. Grâce à une compréhension avancée du langage naturel et de la sémantique visuelle, il génère des vidéos qui représentent fidèlement la vision créative de l'utilisateur - en capturant avec précision le ton d'une invite et en restituant les détails dans les invites plus longues.Le modèle offre un niveau de contrôle créatif et comprend des termes cinématographiques tels que "timelapse" ou "plans aériens d'un paysage". Veo crée des séquences homogènes et cohérentes, de sorte que les personnes, les animaux et les objets se déplacent de manière réaliste tout au long des prises de vue.Veo s'appuie sur des années de travail sur les modèles vidéo génératifs, notamment Generative Query Network (GQN), DVD-GAN, Imagen-Video, Phenaki, WALT, VideoPoet et Lumiere, en combinant l'architecture, les lois de mise à l'échelle et d'autres techniques novatrices pour améliorer la qualité et la résolution de sortie.Avec Veo, Google annonce avoir amélioré les techniques permettant au modèle d'apprendre à comprendre le contenu d'une vidéo, de rendre des images haute définition, de simuler la physique de monde réel et bien plus encore. Ces enseignements alimenteront les progrès de notre recherche sur l'IA et nous permettront de créer des produits encore plus utiles qui aideront les gens à interagir et à communiquer d'une nouvelle manière.Veo est disponible pour certains créateurs en avant-première privée dans VideoFX en s'inscrivant sur la liste d'attente. À l'avenir, ils intégreront également certaines des fonctionnalités de Veo à YouTube Shorts et à d'autres produits. Google présente aussi un aperçu de son travail avec le cinéaste Donald Glover et son studio de création, Gilga, qui ont expérimenté Veo dans le cadre d'un projet cinématographique.Au cours de l'année écoulée, Google annonce avoir réalisé d'incroyables progrès en améliorant la qualité et la fidélité de ses modèles et outils de génération d'images. Imagen 3 est son modèle texte-image de la plus haute qualité. Selon Google, il génère un niveau de détail incroyable, produisant des images photoréalistes et réalistes, avec beaucoup moins d'artefacts visuels gênants que les modèles précédents.Imagen 3 est disponible pour certains créateurs en aperçu privé dans ImageFX, et en s'inscrivant sur la liste d'attente. Imagen 3 sera bientôt disponible pour Vertex AI.Dans le cadre de son exploration continue du rôle que l'IA peut jouer dans la création artistique et musicale, Google collabore, en partenariat avec YouTube, avec des musiciens, des auteurs-compositeurs et des producteurs extraordinaires. Ces collaborations contribuent également au développement des technologies musicales génératives, notamment Lyria, un modèle avancé de génération de musique par l'IA.Google déclare être soucieux non seulement de faire progresser l'état de l'art, mais aussi de le faire de manière responsable. Ils prennent des mesures pour relever les défis posés par les technologies génératives et aider les personnes et les organisations à travailler de manière responsable avec le contenu généré par l'IA.: GoogleQuel est votre avis sur cette annonce ?