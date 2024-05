63% des Américains souhaitent qu'une réglementation empêche activement l'avènement d'une l'IA superintelligente AGI, et 83% pensent que l'IA pourrait accidentellement provoquer un événement catastrophique

83% pensent que l'IA pourrait accidentellement provoquer un événement catastrophique.



62% sont préoccupés par l'intelligence artificielle, tandis que 21 % seulement sont enthousiastes.



82% préfèrent ralentir le développement de l'IA, contre seulement 8 % qui préfèrent l'accélérer.



54% pensent que l'IA de niveau humain (AGI) sera développée d'ici 5 ans.



82% ne font pas confiance aux responsables de la technologie de l'IA pour autoréguler l'IA.

La frontière de l'IA est repoussée rapidement par les entreprises qui consacrent des milliards à l'entraînement de puissants modèles d'IA. La vitesse de ces progrès a dépassé notre compréhension de ces systèmes, nous laissant dans l'ignorance de leurs capacités, de leur comportement et des risques qu'ils posent. Les leaders de l'IA tirent unanimement la sonnette d'alarme : Sam Altman (PDG, OpenaAI), Demis Hassabis (PDG, Deepmind) et Dario Amodei (PDG, Anthropic) ont tous signé une lettre ouverte affirmant que "l'atténuation du risque d'extinction lié à l'IA devrait être une priorité mondiale".



L'AI Policy Institute cherche à répondre à ces défis. En réglementant les centres de données nécessaires au développement de modèles d'IA de pointe et en rendant obligatoire la démonstration de la sécurité d'un modèle d'IA avant son déploiement, les pouvoirs publics ont la possibilité d'atténuer considérablement les menaces qui se profilent à l'horizon. Par le dialogue et la collaboration avec les législateurs, les journalistes et les technologues, l'AI Policy Institute s'engage à trouver une voie plus sûre pour la révolution de l'IA.

Les électeurs américains s'inquiètent des risques liés à la technologie de l'IA. L'AI Policy Institute (AIPI) s'est donné pour mission de traduire les inquiétudes du public en une réglementation efficace. Ils s'engagent auprès des décideurs politiques, des médias et du public pour façonner un avenir où l'IA est développée de manière responsable et transparente.Ils ont constaté que les Américains veulent que le gouvernement agisse sur l'IA. L'AIPI utilise des sondages pour maintenir une connaissance complète de la perception publique de l'IA et des risques qui y sont associés, dans le but d'informer et d'influencer les médias grand public et la prise de décision politique. Du 18 au 21 juillet 2023, l'AIPI a mené une enquête auprès de 1 001 électeurs au niveau national avec son partenaire YouGov. Dans l'ensemble, les électeurs sont plus inquiets qu'enthousiastes à l'égard de l'IA.Voici les principaux résultats :