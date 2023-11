Un groupe de plus en plus important de grands noms de la technologie - notamment des investisseurs en capital-risque influents, des PDG de sociétés de logiciels de taille moyenne et des partisans de la technologie libre - s'insurge, affirmant que les lois relatives à l'intelligence artificielle pourraient étouffer la concurrence dans un nouveau domaine vital. Pour ces dissidents, la volonté des plus grands acteurs de l'IA, tels que Google, Microsoft et OpenAI, le fabricant de ChatGPT, d'adopter une réglementation n'est qu'un stratagème cynique de la part de ces entreprises pour consolider leurs avantages en tant que leaders actuels, en tirant essentiellement l'échelle vers le haut derrière elles.Les inquiétudes de ces leaders technologiques ont pris de l'ampleur la semaine dernière, lorsque le président Biden a signé un décret établissant un plan pour que le gouvernement élabore des lignes directrices en matière de test et d'approbation des modèles d'IA - les algorithmes sous-jacents qui alimentent les outils d'IA "génératifs" tels que les chatbots et les faiseurs d'images.", a déclaré Garry Tan, directeur de Y Combinator, un incubateur de start-up basé à San Francisco qui a aidé des entreprises telles qu'Airbnb et DoorDash à se développer lorsqu'elles n'en étaient qu'à leurs débuts.Le débat actuel n'a pas suffisamment intégré les voix des petites entreprises, a déclaré Tan, ce qui, selon lui, est essentiel pour stimuler la concurrence et trouver les moyens les plus sûrs d'exploiter l'IA. Des entreprises comme Anthropic, une start-up influente dans le domaine de l'IA, et OpenAI sont étroitement liées aux grandes entreprises technologiques, dont elles ont absorbé d'énormes quantités d'investissements.", a déclaré Martin Casado, associé général de la société de capital-risque Andreessen Horowitz, qui a investi très tôt dans Facebook, Slack et Lyft. La plupart des ingénieurs et des entrepreneurs en IA ont suivi les discussions réglementaires de loin, se concentrant sur leurs entreprises au lieu d'essayer de faire pression sur les politiciens, a-t-il ajouté. "", a déclaré Casado.Le décret a montré à ces personnes que la réglementation pourrait intervenir plus tôt que prévu. La société de capital-risque de Casado a envoyé une lettre à Biden pour lui faire part de ses préoccupations. Cette lettre a été signée par d'éminents dirigeants de start-up spécialisées dans l'IA, dont le PDG de Replit, Amjad Masad, et Arthur Mensch de Mistral, ainsi que par des leaders technologiques plus établis, comme le PDG de la société de commerce électronique Shopify, Tobi Lutke, qui avait tweeté "" après l'annonce du décret.Source : WashingtonPostPensez-vous que les préoccupations de cette "majorité silencieuse" sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?