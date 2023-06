AI regulation? Where? How? And to what extent?🤔 @ElonMusk shares his thoughts LIVE at #VivaTech. pic.twitter.com/cWODIGxDAi — Viva Technology (@VivaTech) June 16, 2023

Une catastrophe majeure s'en est suivie, mais le propriétaire de Tesla et de SpaceX n'a pas réussi à impressionner avec ses mots. Non seulement il était vague en termes de descriptions, mais il était également difficile de comprendre ce qu'il essayait de dire exactement et pourquoi. A-t-il déjà été mentionné à quel point il était léger en termes de détails ?Tout cela s'est passé lors de son projet Twitter Spaces, récemment mis en ligne et intitulé Viva Technology. C'est là que la deuxième personne la plus riche du monde a fait de son mieux pour éviter les questions concernant les réglementations particulières pour la technologie de l'IA.Au lieu de cela, le chef de Twitter a semblé donner la priorité à l'importance de l'IA dans le monde de l'entreprise ainsi qu'à la célèbre technologie Tesla qui permet de conduire soi-même son véhicule.Un tel système de pilotage automatique dépend entièrement du monde de l'IA et Elon Musk affirme que son évaluation d'un tel engouement est littéralement nulle et que, par conséquent, lorsque de tels plans ne finissent pas par aboutir, cela pourrait entraîner les résultats les plus désastreux qui soient.Pour l'instant, il considère que l'IA est une solution extrêmement positive, mais il doit y avoir un minimum de risques que les choses tournent mal grâce à l'aide de l'intelligence du monde numérique.Musk estime qu'il est dans l'intérêt du public de modérer davantage l'IA, car ce type de technologie représente une menace pour tous.Mais en ce qui concerne ses propres idées sur la solution possible pour une telle entreprise, il n'a parlé que d'une plus grande réglementation pour les grands modèles de langage, y compris le ChatGPT.Nous avons vu comment l'Union européenne est devenue le premier organisme gouvernemental à aller de l'avant avec des réglementations complexes pour l'IA après avoir approuvé la loi sur l'IA. Ce dernier est le nom d'un processus de réglementation qui permet d'examiner ces systèmes et d'écarter ceux qui mettent le public en danger.Mais cela ne semble être que la première étape d'un long processus et, le Congrès étant actuellement divisé, nous ne sommes pas près d'assister à une action significative.Musk parle de l'IA sous un angle négatif et explique qu'elle est, à son avis, extrêmement perturbatrice. Il dit qu'il aimerait être en vie pour voir l'apocalypse de l'IA se produire, mais qu'il ne serait certainement pas celui qui en serait à l'origine.Au début de l'année, Elon Musk a mis un terme aux avancées dans le domaine de l'IA. Certains grands noms de la technologie ont signé une lettre appelant à une pause temporaire dans les développements de l'IA tels que ChatGPT.Ils souhaitaient prendre plus de temps pour se familiariser avec la technologie et évaluer les risques. Mais à peine 30 jours plus tard, il a annoncé publiquement la création d'un nouveau chatbot d'IA qui concurrencerait fortement ChatGPT. Il a même dévoilé le nom de TruthGPT.Musk ajoute qu'il n'était pas certain que quelqu'un d'autre que lui, bien sûr, accepterait les pauses. Mais pour le bien des archives, il estime qu'une pause est nécessaire. Entre-temps, en mai 2023, nous avons même vu le PDG d'OpenAI se retrouver devant le Congrès pour demander plus de régulation de l'IA avant qu'il ne soit trop tard.Source : Intervention d'Elon Musk lors de l'évènement Viva Technology ( https://twitter.com/VivaTech/status/1669721739993948162 Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'intervention de M. Musk lors de l'évènement Viva Technology ?Trouvez-vous ces informations utiles et pertinentes ?Êtes-vous d'accord avec Elon Musk pour dire que l'IA présente des risques importants et pourrait avoir des conséquences désastreuses en l'absence d'une réglementation appropriée ?