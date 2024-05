Jensen Huang says designing computer chips and writing software can no longer be done without AI and he wants to turn NVIDIA into one giant AI pic.twitter.com/g1eiujr9Ul — Tsarathustra (@tsarnick) May 22, 2024

Envoyé par Jensen Huang Envoyé par Il n'est plus possible de concevoir une puce sans l'IA. La nuit, nos IA explorent des design spaces, vastes et étendus, que nous ne ferions jamais nous-mêmes parce qu'ils coûtent trop cher à explorer. C'est ainsi que nos puces sont bien meilleures. Grâce à l'IA, nous pouvons réduire la quantité d'énergie utilisée pour nos puces, qui sont plus performantes.



En ce qui concerne nos logiciels, nous ne pouvons plus écrire de logiciels sans l'IA. Nous devons explorer tout le design space de l'optimisation des compilateurs, qui est trop grand. Nous utilisons des IA pour classer les bogues, de sorte que notre base de données de bogues vous indique ce qui ne va pas dans le code, qui est probablement impliqué et actionne cette personne pour qu'elle corrige le problème. Je veux donc que tout le monde, toutes les organisations de notre société utilisent l'IA de manière très agressive. Je veux faire de NVIDIA un géant de l'IA.

Jen-Hsun « Jensen » Huang est un homme d'affaires américain, ingénieur électricien et cofondateur, président et PDG de NVIDIA. Il a cofondé NVIDIA en 1993 à l'âge de 30 ans et en mars 2024, elle est devenue la 3e plus grande entreprise au monde en termes de capitalisation boursière. En mai 2024, Forbes a estimé la valeur nette de Huang à 91,1 milliards de dollars, ce qui en fait la 17e personne la plus riche du monde.Nvidia Corporation est une multinationale américaine et une entreprise technologique dont le siège se trouve à Santa Clara, en Californie, et qui est constituée en société dans l'État du Delaware. Il s'agit d'une entreprise de logiciels et de fabrication sans usine qui conçoit et fournit des processeurs graphiques (GPU), des interfaces de programmation d'applications (API) pour la science des données et l'informatique à haute performance, ainsi que des systèmes sur puce (SoC) pour le marché de l'informatique mobile et de l'automobile. Nvidia est également un fournisseur dominant de matériel et de logiciels d'intelligence artificielle (IA).