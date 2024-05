Selon le comité de protection des données de l'UE, ChatGPT d'OpenAI ne respecte toujours pas les normes d'exactitude des données. ChatGPT est un chatbot et un assistant virtuel développé par OpenAI. OpenAI est une organisation américaine de recherche en intelligence artificielle (IA), qui effectue des recherches sur l'intelligence artificielle dans le but de développer une intelligence générale artificielle (AGI) "", qu'elle définit comme "". Son lancement de ChatGPT a été crédité du démarrage du boom de l'IA.ChatGPT, basé sur de grands modèles de langage (LLM), permet aux utilisateurs d'affiner et d'orienter une conversation vers une longueur, un format, un style, un niveau de détail et un langage souhaités. Certains observateurs se sont inquiétés du potentiel de ChatGPT et de programmes similaires à remplacer ou à atrophier l'intelligence humaine, à permettre le plagiat ou à alimenter la désinformation.Les efforts déployés par OpenAI pour que son chatbot ChatGPT produise moins de données fausses ne suffisent pas à garantir le respect total des règles de l'Union européenne en matière de données, a déclaré l'organisme de surveillance de la protection de la vie privée de l'UE. "", a déclaré le groupe de travail dans un rapport.L'organisme qui réunit les organismes nationaux de protection de la vie privée en Europe a mis en place le groupe de travail sur ChatGPT l'année dernière, après que les régulateurs nationaux, sous la houlette de l'autorité italienne, ont exprimé leurs inquiétudes quant à ce service d'intelligence artificielle largement utilisé.Les diverses enquêtes lancées par les organismes nationaux de protection de la vie privée dans certains États membres sont toujours en cours, indique le rapport, ajoutant qu'il n'est donc pas encore possible de fournir une description complète des résultats. Les conclusions doivent être considérées comme un "" entre les autorités nationales.L'exactitude des données est l'un des principes directeurs de l'ensemble des règles de l'UE en matière de protection des données. "", indique le rapport. "Pensez-vous que le rapport de l'EDPB est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?