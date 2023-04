L'interdiction de ChatGPT en Italie

L'organisme de régulation américain reçoit une plainte concernant ChatGPT

Qu'est-ce que ChatGPT ?

Le lundi 3 avril, le commissaire allemand à la protection des données, Ulrich Kelber, a déclaré au journal Handelsblatt que son pays pourrait s'inspirer de la récente interdiction de ChatGPT par l'Italie et prendre une mesure similaire.Après que l'agence italienne de protection des données a lancé une enquête sur une violation présumée des règles de confidentialité par ChatGPT, M. Kelber a déclaré que, "".Il a ajouté que cela relèverait de la compétence de chacun des États fédéraux du pays.M. Kelber a indiqué que les autorités de régulation allemandes avaient communiqué avec leurs homologues italiens à la suite de l'interdiction prononcée dans ce pays.Les organismes de surveillance de la confidentialité des données d'autres pays de l'UE, tels que la France et l'Irlande, ont également contacté l'autorité italienne de régulation des données pour discuter de ses conclusions.Un porte-parole du commissaire irlandais à la protection des données (DPC) a déclaré à Reuters : "Le DPC irlandais est le principal régulateur de l'UE pour de nombreux géants mondiaux de la technologie dans le cadre du "guichet unique" de réglementation des données de l'Union européenne.Toutefois, elle n'exerce aucun contrôle réglementaire direct sur la manière dont OpenAI opère au sein de l'Union, car l'entreprise d'intelligence artificielle n'a pas de bureaux dans l'UE.OpenAI, soutenue par Microsoft, a mis ChatGPT hors ligne en Italie après que l'agence nationale de protection des données a temporairement interdit le chatbot.Vendredi, l'autorité italienne de protection des données (GPDP) a annoncé qu'elle interdisait ChatGPT d'OpenAI "" et qu'elle enquêtait à son sujet.Le régulateur italien a accusé OpenAI d'avoir négligé d'installer une fonction empêchant les mineurs d'utiliser le service et d'avoir "".Le GPDP a déclaré qu'il n'existait aucune base juridique justifiant "".Il a également déclaré qu'étant donné qu'il n'y avait aucun moyen de vérifier l'âge des utilisateurs, l'application "".Le régulateur italien a ordonné à OpenAI de cesser de collecter des données auprès de clients italiens et de divulguer les mesures prises pour remédier aux plaintes déposées par l'autorité indépendante du pays.Le Centre for AI and Digital Policy a déposé une plainte auprès de la Commission fédérale du commerce des États-Unis (FTC) pour qu'elle empêche OpenAI de lancer de nouvelles versions commerciales au-delà de sa version actuelle, appelée GPT-4.La plainte du centre a été publiée sur le site web du groupe, où elle qualifie GPT-4 de "".La plainte officielle fait suite à une lettre ouverte approuvée par Elon Musk, des spécialistes de l'IA et des leaders de l'industrie qui ont demandé une suspension de six mois du développement de systèmes plus avancés que GPT-4 récemment introduit par OpenAI, en soulignant les risques sociétaux potentiels.Mais qu'est-ce que ChatGPT ? On a demandé à l'application d'IA générative de se décrire comme si elle parlait à un enfant de 10 ans.", précise le robot de conversation.Il a également fourni une réponse plus technique, indiquant que "".Des millions de personnes ont utilisé ChatGPT depuis son lancement en novembre 2022, et il a été affirmé que le générateur de contenu intelligent artificiel a été l'application en ligne la plus rapide de l'histoire à atteindre une adoption massive.Un mois après son lancement, l'application comptait plus d'un million d'utilisateurs, un saut fulgurant dans l'adoption de masse qui a pris 10 mois à la plateforme de médias sociaux Facebook et trois ans à la plateforme de streaming Netflix.Source : Ulrich Kelber, Commissaire allemand à la protection des données