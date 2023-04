L'agence a lancé une enquête.ChatGPT, créé par la startup américaine OpenAI et soutenu par Microsoft, peut répondre clairement à des questions difficiles, écrire du code, des sonnets ou des essais, et même réussir des examens difficiles pour les étudiants.Mais l'application qui est apparue en novembre est controversée, les enseignants craignant que les étudiants ne l'utilisent pour tricher et les décideurs préoccupés par la propagation de la désinformation.L'organisme de surveillance a déclaré que le 20 mars, l'application avait subi une violation de données impliquant des conversations d'utilisateurs et des informations de paiement.Il a déclaré qu'il n'y avait aucune base légale pour justifier "".Il a également déclaré que puisqu'il n'y avait aucun moyen de vérifier l'âge des utilisateurs, l'application "expose les mineurs à des réponses absolument inadaptées par rapport à leur degré de développement et de sensibilisation".Il a déclaré que la société avait 20 jours pour répondre à la manière dont elle répondrait aux préoccupations du chien de garde, sous peine d'une amende de 20 millions d'euros (21,7 millions de dollars), soit jusqu'à 4% des revenus annuels.Le blocage de ChatGPT en Italie intervient quelques jours après que l'agence de police européenne Europol a averti que les criminels étaient sur le point d'utiliser l'application pour commettre des fraudes et d'autres cybercrimes, du phishing aux logiciels malveillants.Source : AFPQu'en pensez-vous ?Les autorités italiennes ont-elles pris la bonne décision à votre avis ?Pensez-vous que la même décision devrait être appliquée en France ?