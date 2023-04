", a écrit sur Instagram Matteo Salvini, qui est le chef du parti de la Ligue, la coalition au pouvoir.Salvini, qui est également ministre des Transports, a déclaré que la décision du régulateur était "" et qu'il fallait faire preuve de bon sens, car "".L'autorité italienne de protection des données a refusé de commenter le message de M. Salvini.Depuis son lancement l'année dernière, ChatGPT a suscité un engouement pour la technologie, incitant ses rivaux à lancer des produits similaires et les entreprises à l'intégrer, ou à intégrer des technologies similaires, dans leurs applications et leurs produits.OpenAI, qui a désactivé ChatGPT pour les utilisateurs italiens à la suite de la demande de l'agence, a déclaré vendredi qu'elle travaillait activement à la réduction de l'utilisation des données personnelles dans la formation de ses systèmes d'IA comme ChatGPT.", a déclaré l'entreprise.L'interdiction pourrait nuire aux entreprises nationales et à l'innovation, a déclaré M. Salvini, ajoutant qu'il espérait qu'une solution rapide serait trouvée et que l'accès du chatbot à l'Italie serait rétabli.", a-t-il déclaré.Source : Matteo SalviniQu'en pensez-vous ?Etes-vous du même avis que Matteo Salvini ?Cette d"cision de l'Italie pourrait-elle influencer les autres pays à en faire de même ?