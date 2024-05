Elon Musk affirme que l'intelligence artificielle va prendre tous nos emplois et que ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose :

Elon Musk affirme que l'IA va prendre tous nos emplois. Elon Musk est un homme d'affaires et un investisseur. Il est le fondateur, président, PDG et directeur technique de SpaceX ; investisseur providentiel, PDG, architecte de produits et ancien président de Tesla, Inc ; propriétaire, président exécutif et directeur technique de X Corp ; fondateur de la Boring Company et de xAI ; cofondateur de Neuralink et d'OpenAI ; et président de la Fondation Musk. Il est l'une des personnes les plus riches du monde.Il affirme que l'intelligence artificielle prendra tous nos emplois et que ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. "", a déclaré M. Musk lors d'une conférence sur les technologies.S'exprimant à distance par webcam lors de la conférence VivaTech 2024 à Paris, M. Musk a décrit un avenir où les emplois seraient "optionnels". "", a déclaré M. Musk. "Pour que ce scénario fonctionne, il faudrait un "", à ne pas confondre avec le revenu de base universel, bien qu'il n'ait pas précisé à quoi cela pourrait ressembler. (Le revenu de base universel consiste pour le gouvernement à donner une certaine somme d'argent à chacun, quel que soit le montant de ses revenus).", a-t-il déclaré. Les capacités de l'IA ont progressé ces dernières années, suffisamment rapidement pour que les régulateurs, les entreprises et les consommateurs soient encore en train de réfléchir à la manière d'utiliser cette technologie de manière responsable. Des inquiétudes continuent également de se faire jour quant à l'évolution des différents secteurs et emplois à mesure que l'IA prolifère sur le marché.En janvier, des chercheurs du laboratoire d'informatique et d'intelligence artificielle du MIT ont constaté que l'adoption de l'IA sur le lieu de travail était beaucoup plus lente que ce que certains avaient prévu et craint. Le rapport indique également que la majorité des emplois précédemment identifiés comme vulnérables à l'IA n'étaient pas économiquement avantageux pour les employeurs de les automatiser à ce moment-là.Les experts estiment également que de nombreux emplois nécessitant une grande intelligence émotionnelle et une interaction humaine n'auront pas besoin d'être remplacés, tels que les professionnels de la santé mentale, les créatifs et les enseignants.Musk n'a pas caché ses inquiétudes concernant l'IA. Lors de la conférence, il a dit de cette technologie qu'elle était sa plus grande crainte. Il a cité la "" de Ian Banks, une fiction utopique sur une société gérée par une technologie avancée, comme étant la plus réaliste et "".Dans un avenir sans emploi, Musk se demande toutefois si les gens se sentiraient émotionnellement comblés. "Il a également profité de son passage sur scène pour exhorter les parents à limiter la quantité de médias sociaux que les enfants peuvent voir, car "".Pensez-vous que ces propos sont crédibles ou pertinents ?Quel est votre avis sur le sujet ?