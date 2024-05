xAI a le plaisir d'annoncer son tour de table de série B, d'un montant de 6 milliards de dollars, avec la participation d'investisseurs clés tels que Valor Equity Partners, Vy Capital, Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, Fidelity Management & Research Company, Prince Alwaleed Bin Talal et Kingdom Holding, entre autres.



xAI a fait des progrès considérables au cours de l'année écoulée. De l'annonce de la création de la société en juillet 2023 à la sortie de Grok-1 sur X en novembre, en passant par les annonces récentes du modèle Grok-1.5 amélioré avec la capacité de contexte long et de Grok-1.5V avec la compréhension des images, les capacités de modélisation de xAI se sont rapidement améliorées. Avec la publication de Grok-1 en open-source, xAI a ouvert la voie à des avancées dans diverses applications, optimisations et extensions du modèle.



xAI poursuivra cette trajectoire de progrès au cours des prochains mois, avec de nombreuses mises à jour technologiques et des produits passionnants qui seront bientôt annoncés. Les fonds recueillis serviront à commercialiser les premiers produits de xAI, à mettre en place une infrastructure avancée et à accélérer la recherche et le développement de technologies futures.



xAI se concentre principalement sur le développement de systèmes d'IA avancés qui sont véridiques, compétents et maximalement bénéfiques pour l'ensemble de l'humanité. La mission de l'entreprise est de comprendre la véritable nature de l'univers.



Elon Musk est un homme d'affaires et un investisseur. Il est le fondateur, président, PDG et directeur technique de SpaceX ; investisseur providentiel, PDG, architecte de produits et ancien président de Tesla, Inc ; propriétaire, président exécutif et directeur technique de X Corp ; fondateur de The Boring Company et de xAI ; cofondateur de Neuralink et d'OpenAI ; président de la Fondation Musk. Elon Musk est l'une des personnes les plus riches du monde ; en avril 2024, Forbes estime sa valeur nette à 196 milliards de dollars américains.X.AI Corp. est une startup américaine qui travaille dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA). Fondée par Elon Musk en mars 2023, son objectif déclaré est de « comprendre la véritable nature de l'univers » et l'un de ses objectifs immédiats est de créer une IA capable d'un raisonnement mathématique avancé, ce qui n'est pas le cas des modèles actuels. Le 4 novembre 2023, xAI a dévoilé Grok, un chatbot d'IA intégré à X.Le financement de série B de 6 milliards de dollars est intervenu moins d'un an après les débuts de l'entreprise en juillet 2023 et a été soutenu par des investisseurs tels qu'Andreessen Horowitz et Sequoia Capital, entre autres, a indiqué xAI dans un billet de blog.L'argent sera utilisé pour commercialiser les premiers produits de xAI, construire une infrastructure avancée et accélérer la recherche et le développement de technologies futures, a indiqué xAI.La startup xAI a lancé le chatbot Grok, qui a été formé pour être intégré à la plateforme X, dont Musk est également propriétaire.Dans un billet de blog publié le dimanche 26 mai 2024, l'entreprise a vanté les progrès de xAI, citant les récentes annonces du modèle Grok-1.5 amélioré avec une capacité de contexte long et Grok-1.5V avec une compréhension des images.« Il y aura d'autres annonces dans les semaines à venir », a déclaré M. Musk dans un message sur X, anciennement Twitter, en réponse à l'annonce du financement.« La valorisation pre-money était de 18 milliards de dollars », a-t-il précisé.La course à l'IA s'est accélérée, plusieurs investisseurs signant de gros chèques pour des startups cherchant à concurrencer les leaders du marché comme OpenAI. Le géant de la technologie Microsoft a investi environ 13 milliards de dollars dans OpenAI, tandis que le géant du commerce électronique Amazon a soutenu Anthropic avec un financement de 4 milliards de dollars.Musk a cofondé OpenAI en 2015, mais l'a quittée en 2018, disant plus tard qu'il n'était pas à l'aise avec la direction axée sur le profit que prenait l'entreprise sous la direction du PDG Sam Altman.Le contenu duest présenté ci-dessous :Qu'en pensez-vous ?Pensez-vous que xAI sera en mesure de tenir ses promesses ?