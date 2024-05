Un modèle maîtrisant plus de 80 langages de programmation

Mistral AI est une entreprise française qui vend des produits d'intelligence artificielle (IA). Fondée en avril 2023 par d'anciens employés de Meta Platforms et de Google DeepMind, Mistral AI produit de grands modèles de langage open source, en citant l'importance fondamentale des logiciels open source et en réponse aux modèles propriétaires. En mai 2024, trois modèles ont été publiés et sont disponibles sous forme de poids. Trois autres modèles, Small, Medium et Large, sont disponibles uniquement via une API. En octobre 2023, Mistral AI a levé 385 millions d'euros et a été évaluée à plus de 2 milliards de dollars en décembre de cette même année.Codestral est formé sur un ensemble de données diversifié de plus de 80 langages de programmation, y compris les plus populaires, tels que Python, Java, C, C++, JavaScript et Bash. Il est également performant sur des langages plus spécifiques comme Swift et Fortran. Cette large base de langages garantit que Codestral peut aider les développeurs dans divers environnements de codage et projets.Codestral permet aux développeurs d'économiser du temps et des efforts : il peut compléter les fonctions de codage, écrire des tests et compléter n'importe quel code partiel en utilisant un mécanisme de remplissage (fill-in-the-middle). L'interaction avec Codestral permet au développeur d'améliorer son jeu de codage et de réduire le risque d'erreurs et de bogues.En tant que modèle 22B, Codestral établit une nouvelle norme en matière de performances et de temps de latence pour la génération de codes par rapport aux modèles précédents utilisés pour le codage.Mistral AI a comparé Codestral à des modèles existants spécifiques au codage, avec des exigences matérielles plus élevées.Quatre benchmarks sont utilisés : HumanEval pass@1, MBPP sanitised pass@1 pour évaluer la capacité de Codestral à générer du code Python, CruxEval pour évaluer la prédiction des sorties Python, et RepoBench EM pour évaluer la complétion du code au niveau du référentiel à long terme de Codestral.Le benchmark Spider a été utilisé pour évaluer les performances de Codestral en SQL.Avec cette version, vient l'ajout d'un nouveau endpoint :. Ce point de terminaison devrait être préféré par les utilisateurs qui utilisent les routes Instruct ou Fill-In-the-Middle à l'intérieur de leur IDE. La clé API pour ce point de terminaison est gérée au niveau personnel et n'est pas liée aux limites habituelles de taux de l'organisation. Mistral AI autorise l'utilisation de ce point de terminaison gratuitement pendant une période bêta de 8 semaines et le place derrière une liste d'attente afin d'assurer une bonne qualité de service. Ce point de terminaison devrait être préféré par les développeurs qui mettent en œuvre des plugins IDE ou des applications où les clients sont censés apporter leurs propres clés API.Codestral est également disponible immédiatement sur le point de terminaison habituel de l'API :où les requêtes sont facturées par jeton. Ce point de terminaison et les intégrations sont mieux adaptés à la recherche, aux requêtes par lots ou au développement d'applications tierces qui exposent les résultats directement aux utilisateurs sans qu'ils apportent leurs propres clés API.Vous pouvez créer votre compte sur La Plateforme et commencer à développer vos applications avec Codestral en suivant ce guide . Comme tous les autres modèles de Mistral AI, Codestral est disponible dans l'offre d'auto-déploiement de Mistral AI dès aujourd'hui.Mistral AI expose une version instruite de Codestral, qui est accessible dès aujourd'hui via Le Chat, son interface conversationnelle gratuite. Les développeurs peuvent interagir avec Codestral de manière naturelle et intuitive pour exploiter les capacités du modèle. Mistral AI considère Codestral comme un nouveau pas vers l'autonomisation de chacun en matière de génération et de compréhension de code.Mistral AI a travaillé avec des partenaires de la communauté pour intégrer Codestral à des outils populaires pour la productivité des développeurs et la création d'applications d'intelligence artificielle.Codestral est intégré dans LlamaIndex et LangChain à partir d'aujourd'hui, ce qui permet aux utilisateurs de construire facilement des applications agentiques avec Codestral.Continue.dev et Tabnine permettent aux développeurs d'utiliser Codestral dans les environnements VSCode et JetBrains et leur permettent désormais de générer et de dialoguer avec le code en utilisant Codestral.Voici (https://www.youtube.com/watch?v=mjltGOJMJZA) comment vous pouvez utiliser le plugin VSCode de Continue.dev pour la génération de code, la conversation interactive et l'édition en ligne avec Codestral, et voici (https://www.youtube.com/watch?v=pFa4NLK9Lbw) comment les utilisateurs peuvent utiliser le plugin VSCode de Tabnine pour discuter avec Codestral.Pour des informations détaillées sur le fonctionnement des différentes intégrations avec Codestral, veuillez consulter la documentation pour des instructions de configuration et des exemples.», déclare Nate Sesti, directeur technique et cofondateur de Continue.dev.», déclare Vladislav Tankov, directeur de JetBrains AI.», déclare Mikhail Evtikhiev, chercheur chez JetBrains.», affirme Meital Zilberstein, responsable de la recherche et du développement chez Tabnine.» , affirme Quinn Slack, PDG et cofondateur de Sourcegraph.», déclare Jerry Liu, PDG et cofondateur de LlamaIndex.», indique Harrison Chase, PDG et cofondateur de LangChain.Codestral est un modèle 22B open-weight licencié sous la nouvelle licence Mistral AI Non-Production License, ce qui signifie que vous pouvez l'utiliser à des fins de recherche et de test. Codestral peut être téléchargé sur HuggingFace Que pensez-vous de Codestral et de ses capacités ? Trouvez-vous qu'il s'agit d'un outil utile et intéressant ?Seriez-vous disposé à adopter Codestral dans vos projets de développement logiciel ?