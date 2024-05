Une enquête révèle que très peu de personnes utilisent régulièrement des outils d'intelligence artificielle très médiatisés tels que ChatGPT, avec seulement 2 % d'utilisateurs quotidiens en France

Il est encore tôt, et il reste à voir comment évolueront l'utilisation et la perception par le public de l'IA générative en général, et son rôle dans le journalisme et l'information en particulier. Pour de nombreuses questions demandant aux répondants d'évaluer l'IA dans différents secteurs et pour différentes utilisations, entre un quart et la moitié d'entre eux choisissent des options intermédiaires relativement neutres ou répondent « je ne sais pas ». L'incertitude demeure quant au rôle que l'IA générative devrait jouer et qu'elle jouera, dans différents secteurs et à différentes fins. Et, compte tenu notamment du fait que beaucoup n'ont qu'une expérience personnelle limitée de l'utilisation de ces produits, il est logique qu'une grande partie du public n'ait pas encore pris sa décision.



Le débat public, les commentaires d'opinion et la couverture médiatique feront partie des facteurs qui influenceront l'évolution de la situation. Il en va de même de l'expérience personnelle des utilisateurs de produits d'IA générative, que ce soit à des fins privées ou professionnelles. À cet égard, il est important de noter deux choses. Premièrement, les jeunes répondants sont généralement beaucoup plus ouverts à l'IA générative et, dans de nombreux cas, plus optimistes à son sujet que l'ensemble des répondants. Deuxièmement, malgré les nombreux problèmes et limites documentés des produits d'IA générative de pointe, les personnes interrogées qui utilisent elles-mêmes ces outils ont tendance à donner une évaluation raisonnablement positive de leur fonctionnement et de la confiance qu'elles leur accordent.



L'intelligence artificielle générative (IA générative) est une intelligence artificielle capable de générer du texte, des images, des vidéos ou d'autres données à l'aide de modèles génératifs. Les améliorations apportées par les grands modèles de langage (LLM) ont permis un boom des systèmes d'IA générative au début des années 2020. Il s'agit notamment de chatbots tels que ChatGPT, Copilot, Gemini et LLaMA, de systèmes de génération d'images d'intelligence artificielle texte-image tels que Stable Diffusion, Midjourney et DALL-E, et de générateurs d'IA texte-vidéo tels que Sora.L'IA générative peut être utilisée dans un large éventail de secteurs, notamment le développement de logiciels, les soins de santé, la finance, le divertissement, le service clientèle, les ventes et le marketing, l'art, l'écriture, la mode et la conception de produits. Toutefois, des inquiétudes ont été exprimées quant à l'utilisation abusive potentielle de l'IA générative, comme la cybercriminalité, l'utilisation deou depour tromper ou manipuler les gens, et le remplacement massif d'emplois humains.Sur la base d'une enquête en ligne visant à comprendre si et comment les gens utilisent l'IA générative, et ce qu'ils pensent de son application dans le journalisme et dans d'autres domaines du travail et de la vie dans six pays (Argentine, Danemark, France, Japon, Royaume-Uni et États-Unis), une nouvelle étude présente l'avis du public sur l'IA générative.ChatGPT est de loin le produit d'IA générative le plus largement reconnu, environ 50 % de la population en ligne dans les six pays étudiés en a entendu parler. C'est aussi de loin l'outil d'IA générative le plus utilisé dans les six pays étudiés. Ceci étant dit, l'utilisation fréquente de ChatGPT est rare, avec seulement 1 % d'utilisateurs quotidiens au Japon, 2 % en France et au Royaume-Uni, et 7 % aux États-Unis. Beaucoup de ceux qui disent avoir utilisé l'IA générative ne l'ont fait qu'une ou deux fois, et elle n'est pas encore entrée dans les habitudes d'utilisation de l'internet.Si l'IA générative est largement connue dans l'ensemble, une minorité importante du public, entre 20 et 30 % de la population en ligne dans les six pays étudiés, n'a entendu parler d'aucun des outils d'IA les plus populaires. En termes d'utilisation, ChatGPT est de loin l'outil d'IA générative le plus utilisé dans les six pays étudiés, deux à trois fois plus répandu que les produits suivants, Google Gemini et Microsoft Copilot.Les jeunes sont beaucoup plus susceptibles d'utiliser régulièrement les produits d'IA générative. En moyenne, dans les six pays, 56 % des 18-24 ans disent avoir utilisé ChatGPT au moins une fois, contre 16 % des 55 ans et plus. Des proportions à peu près égales dans les six pays disent avoir utilisé l'IA générative pour obtenir des informations (24 %) et pour créer divers types de médias, notamment du texte, mais aussi de l'audio, du code, des images et de la vidéo (28 %). Seuls 5 % des six pays couverts déclarent avoir utilisé l'IA générative pour obtenir les dernières nouvelles.La plupart des citoyens s'attendent à ce que l'IA générative ait un impact important sur pratiquement tous les secteurs de la société au cours des cinq prochaines années, allant de 51 % qui s'attendent à un impact important sur les partis politiques à 66 % pour les médias d'information et 66 % pour la science. Cependant, il existe des variations significatives quant à la question de savoir si les gens s'attendent à ce que les différents secteurs utilisent l'IA de manière responsable : allant d'environ la moitié faisant confiance aux scientifiques et aux professionnels de la santé pour le faire, à moins d'un tiers faisant confiance aux entreprises de médias sociaux, aux politiciens et aux médias d'information pour utiliser l'IA générative de manière responsable.Les attentes concernant l'impact de l'IA générative dans les années à venir sont globalement similaires en fonction de l'âge, du sexe et du niveau d'éducation, à l'exception des attentes concernant l'impact que l'IA générative aura sur les gens ordinaires. Les répondants plus jeunes sont beaucoup plus susceptibles de s'attendre à un impact important dans leur propre vie que les personnes plus âgées.Lorsqu'on leur demande s'ils pensent que l'IA générative améliorera ou détériorera leur vie, une pluralité de personnes dans quatre des six pays couverts répondent "", mais beaucoup n'ont pas d'opinion tranchée, et une minorité significative pense qu'elle détériorera leur vie. Les attentes des personnes interrogées sur la question de savoir si l'IA générative améliorera ou détériorera la société sont généralement plus pessimistes.Lorsqu'on leur demande si l'IA générative améliorera ou détériorera différents secteurs, on constate un optimisme considérable en ce qui concerne la science, les soins de santé et de nombreuses activités quotidiennes, y compris dans le domaine des médias et du divertissement (où l'on compte 17 points de pourcentage de plus d'optimistes que de pessimistes), et un pessimisme considérable pour des questions telles que le coût de la vie, la sécurité de l'emploi et l'actualité (8 points de pourcentage de plus de pessimistes que d'optimistes).Lorsqu'on leur a demandé leur avis sur l'impact de l'IA générative, entre un tiers et la moitié des répondants ont opté pour des options intermédiaires ou ont répondu "". Si certains ont des opinions claires et tranchées, beaucoup n'ont pas encore pris leur décision.Lorsqu'on leur demande d'évaluer ce qu'ils pensent que des informations produites principalement par l'IA avec une certaine supervision humaine pourraient signifier pour la qualité de l'information, les gens ont tendance à s'attendre à ce qu'elles soient moins dignes de confiance et moins transparentes, mais plus actuelles et (dans une large mesure) moins chères à produire pour les éditeurs. Très peu de personnes (8 %) pensent que les informations produites par l'IA vaudront davantage la peine d'être payées que celles produites par des humains.Une grande partie du public pense que les journalistes utilisent actuellement l'IA générative pour effectuer certaines tâches, 43% pensant qu'ils l'utilisent toujours ou souvent pour corriger l'orthographe et la grammaire, 29% pour rédiger des titres et 27% pour rédiger le texte d'un article. Environ un tiers (32 %) des personnes interrogées pensent que des rédacteurs humains vérifient les résultats de l'IA pour s'assurer qu'ils sont corrects ou de bonne qualité avant de les publier.Les gens sont généralement plus à l'aise avec les informations produites par des journalistes humains qu'avec celles produites par l'IA. Bien que les gens soient généralement méfiants, ils sont un peu plus à l'aise avec les informations produites principalement par l'IA avec une certaine supervision humaine lorsqu'il s'agit de sujets d'actualité "" comme la mode (+7 points de pourcentage de différence entre confortable et inconfortable) et le sport (+5) qu'avec les sujets d'actualité "", y compris les affaires internationales (-21) et, en particulier, la politique (-33).À la question de savoir si les informations produites principalement par l'IA avec une certaine supervision humaine devraient être étiquetées comme telles, la grande majorité des personnes interrogées souhaitent au moins une certaine divulgation ou un certain étiquetage. Seuls 5 % des répondants affirment qu'aucun des cas d'utilisation énumérés ne doit être divulgué. Le consensus est moins large sur les utilisations qui devraient être divulguées ou étiquetées. Environ un tiers des personnes interrogées pensent que "" (32 %) et "" (35 %) devraient être divulguées, et environ la moitié pour "" (47 %) et "" (47 %).Une fois encore, lorsqu'on leur a demandé leur avis sur l'IA générative dans le journalisme, entre un tiers et la moitié des répondants ont opté pour des options intermédiaires neutres ou ont répondu "", ce qui reflète un degré élevé d'incertitude et/ou de reconnaissance de la complexité.Sur la base d'enquêtes en ligne menées auprès d'échantillons nationaux représentatifs dans six pays, les chercheurs ont documenté les résultats en mettant l'accent sur le journalisme et l'information, le degré de connaissance de l'IA générative, la manière dont les gens l'utilisent et leurs attentes quant à l'ampleur de l'impact qu'elle aura dans différents secteurs, y compris la question de savoir si elle sera utilisée de manière responsable.L'étude a constaté que la plupart des citoyens connaissent divers produits d'IA générative et que beaucoup d'entre eux les ont utilisés, en particulier ChatGPT. Mais entre 19 % et 30 % de la population en ligne dans les six pays étudiés n'ont entendu parler d'aucun des outils d'IA générative les plus populaires, et si beaucoup ont essayé d'en utiliser plusieurs, seule une très petite minorité d'entre eux sont, à ce stade, des utilisateurs fréquents.À l'avenir, une partie de l'utilisation sera due à la recherche et à l'utilisation d'outils d'IA générative autonomes tels que ChatGPT, mais il semble probable qu'une grande partie de l'utilisation sera due à une combinaison d'adaptation professionnelle, par le biais de produits utilisés sur le lieu de travail, et à l'introduction d'éléments alimentés par l'IA générative dans des plateformes déjà largement utilisées dans la vie privée des gens, y compris les médias sociaux et les moteurs de recherche, comme l'illustrent les récentes annonces d'une intégration beaucoup plus importante de l'IA générative dans la recherche Google.En ce qui concerne les attentes du public quant à l'impact de l'IA générative et la question de savoir si ces technologies sont susceptibles d'être utilisées de manière responsable, on obtient un tableau différencié et nuancé. Premièrement, il y a des secteurs où les gens s'attendent à ce que l'IA générative ait un impact plus important, et relativement moins de gens s'attendent à ce qu'elle soit utilisée de manière irresponsable (y compris les soins de santé et la science).Deuxièmement, il y a des secteurs où les gens s'attendent à ce que l'impact ne soit pas aussi important et où ils sont relativement moins nombreux à craindre une utilisation irresponsable (y compris de la part des gens ordinaires et des détaillants). Troisièmement, il y a des secteurs où relativement moins de gens s'attendent à un impact important et où relativement plus de gens s'inquiètent d'une utilisation irresponsable (y compris le gouvernement et les partis politiques). Quatrièmement, il y a des secteurs où plus de gens s'attendent à un impact important et où plus de gens craignent une utilisation irresponsable de la part des acteurs concernés (y compris les médias sociaux et les médias d'information).Une grande partie du public est encore indécise quant à l'impact de l'IA générative. Ils ne savent pas si, tout compte fait, l'IA générative améliorera ou détériorera leur vie et la société. Cela est compréhensible, étant donné que beaucoup ne connaissent aucun de ces produits et que peu d'entre eux ont une expérience personnelle de leur utilisation fréquente. Les jeunes et les personnes ayant un niveau d'éducation formelle plus élevé qui sont également plus susceptibles d'avoir utilisé l'IA générative - sont généralement plus positifs.Les attentes concernant ce que l'IA générative pourrait signifier pour la société sont plus variées dans les six pays couverts par l'étude. Dans deux pays, il y a plus de personnes qui s'attendent à ce que la société empire qu'à ce qu'elle s'améliore, dans deux autres, il y a autant de pessimistes que d'optimistes, et dans les deux derniers, plus de personnes interrogées s'attendent à ce que les produits de l'IA générative améliorent la société qu'à ce qu'ils l'aggravent.Ces différences peuvent également refléter en partie la situation actuelle des sociétés et la question de savoir si les gens pensent que l'IA peut fondamentalement changer l'orientation de ces sociétés. Dans une certaine mesure, cette tendance se reflète également dans la manière dont les gens pensent à l'IA dans les actualités. À travers une série de mesures, les gens sont généralement plus optimistes dans certains pays, et plus pessimistes dans d'autres.En examinant de plus près le journalisme et les médias d'information, on constate que beaucoup pensent que l'IA générative est déjà relativement largement utilisée pour de nombreuses tâches différentes, mais que, dans la plupart des cas, ils ne sont pas convaincus que ces utilisations de l'IA améliorent les informations, ils s'attendent surtout à ce qu'elle les rende moins chères à produire.Bien qu'il y ait certainement de la curiosité, de l'ouverture à de nouvelles approches et un certain optimisme dans une partie du public (en particulier lorsqu'il s'agit de l'utilisation de ces technologies dans le secteur de la santé et par les scientifiques), en général, le rôle de l'IA générative dans le journalisme et les médias d'information est perçu de manière assez négative par rapport à de nombreux autres secteurs - d'une certaine manière, cela ressemble à la façon dont une grande partie du public perçoit les entreprises de médias sociaux.Fondamentalement, on constate que le public pense principalement que l'utilisation de l'IA générative dans la production d'informations aidera les éditeurs à réduire les coûts, mais identifie peu, voire pas du tout, de façons dont ils s'attendent à ce que cela les aide en tant que public, et plusieurs domaines clés dans lesquels beaucoup s'attendent à ce que les informations produites avec l'IA soient pires.Ces points de vue ne sont pas uniquement influencés par la manière dont les gens pensent que l'IA générative aura un impact sur le journalisme à l'avenir. Une minorité importante du public pense que les journalistes utilisent déjà toujours ou souvent l'IA générative pour accomplir un large éventail de tâches différentes. Certaines de ces tâches, comme la vérification de l'orthographe et de la grammaire, sont familières à la plupart d'entre eux et relèvent des capacités actuelles de l'IA générative. Mais beaucoup d'autres ne le sont pas.Plus de la moitié des répondants pensent que les médias d'information utilisent au moins parfois l'IA générative pour créer des images lorsqu'aucune photographie réelle n'est disponible, et autant pensent que les médias d'information créent au moins parfois des auteurs ou des présentateurs artificiels. Chaque journaliste et chaque organe de presse devra prendre ses propres décisions quant à l'utilisation éventuelle de l'IA générative qu'il juge appropriée, compte tenu de ses principes éditoriaux et de ses impératifs pratiques. L'opinion publique ne peut pas, et ne devrait sans doute pas, dicter ces décisions. Mais l'opinion publique fournit un guide sur les utilisations susceptibles d'influencer la manière dont les gens jugent la qualité de l'information et la confiance qu'ils lui accordent, et aide donc, entre autres, à identifier les domaines dans lesquels il est particulièrement important que les journalistes et les médias d'information communiquent et expliquent leur utilisation de l'IA à leur public cible.Les chercheurs de l'Institut Reuters pour l'étude du journalisme commentent l'étude :