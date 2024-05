Anthropic vous permet désormais de créer des agents d'IA pour que son chatbot Claude travaille pour vous : assistant de messagerie, bot d'achat, ou autres solutions personnalisées, avec n'importe quelle API

Cette nouvelle fonctionnalité, connue sous le nom de « Tool use » (ou le terme plus technique « appel de fonction »), s'intègre de manière transparente avec n'importe quelle API externe de votre choix.Cet outil, par exemple, a la capacité d'examiner les données afin de générer des suggestions de produits sur mesure en fonction des habitudes d'achat d'un client ou de fournir des réponses rapides aux questions des clients, comme le suivi de l'état d'une commande ou la fourniture d'une assistance technique instantanée. Pour mettre en place un tel assistant, il suffit d'avoir accès à une API et de disposer d'une personne maîtrisant le codage.De plus, ces agents d'IA sont capables de traiter des images, ce qui permet de créer des applications qui analysent des informations visuelles. Par exemple, Anthropic a montré comment un consultant virtuel en décoration d'intérieur pourrait utiliser cet outil pour analyser des images de pièces et proposer des recommandations personnalisées en matière de décoration.Cet assistant IA sera accessible via l'API Messages d'Anthropic, les plateformes Amazon Bedrock et Google Vertex AI.Le prix dépend de la quantité de texte traitée par Claude, qui est calculée en « jetons ». Normalement, 1 000 tokens correspondent à environ 750 mots.Lors de la phase bêta, la majorité des utilisateurs ont choisi l'option la plus rapide et la plus économique d'Anthropic, Haiku. Le prix de cette option est d'environ 25 cents par million de jetons d'entrée et de 1,25 $ par million de jetons de sortie.Dianne Penn, chef de projet chez Anthropic, a indiqué que l'outil Claude fait l'objet d'un test bêta depuis le mois d'avril auprès de plusieurs milliers de clients.Elle se réjouit de l'émergence de solutions innovantes de la part de startups, comme Study Fetch, un client qui a utilisé l'outil pour développer un tuteur d'IA personnalisé appelé Spark.E.Les assistants d'IA, également connus sous le nom d'agents, semblent être l'orientation future de cette technologie. Lors de la conférence Google I/O, l'entreprise a présenté diverses méthodes permettant à Google de gérer les tâches d'achat et de recherche pour les utilisateurs grâce à l'IA.Pendant ce temps, chez OpenAI, l'entreprise développe un assistant vocal similaire à celui du film « Her » qui peut fournir des réponses en temps réel et percevoir son environnement (par exemple, il a recommandé un changement de garde-robe avant un entretien d'embauche crucial dans le cadre d'une démonstration).Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette nouvelle fonctionnalité de Claude d'Anthropic utile et intéressante ?