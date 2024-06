Facial Recognition vans are being used in London to help tackle crime. The vans scan people’s faces as they walk by and check them against a “watchlist” of wanted people.



Good or bad idea? 🤔



Credit: 🎥 salomonweil pic.twitter.com/12QHejMNBl — H0W_THlNGS_W0RK (@HowThingsWork_) March 13, 2024

La police de Londres liste les avantages de l’utilisation de la reconnaissance faciale

En tant qu'aide en temps réel pour aider les agents à localiser les personnes figurant sur une « liste de surveillance » et recherchées par la police.

En tant qu'outil mis en marche par l'opérateur pour les agents qui décident de prendre l'image d'une personne et d'utiliser ensuite un logiciel de reconnaissance faciale pour les aider à établir l'identité de cette personne. Cela aide la police même si la personne fournit des informations fausses ou trompeuses. Cette utilisation de la RF peut également permettre d'identifier une personne inconsciente ou gravement blessée, incapable de communiquer son identité.

Comme un système rétrospectif à utiliser après un événement pour aider les agents à établir l'identité d'une personne ou à vérifier si son image correspond à d'autres médias conservés dans des bases de données.

LONDON - This man has been fined £90 for covering his face as he passed a facial recognition camera.



The police immediately stopped him and took his photo anyway.



“If you’ve done nothing ‘wrong’, you have no need to worry”



pic.twitter.com/b4DRZRZ96A — Bernie (@Artemisfornow) March 24, 2024

La fiction Big Brother résume les inconvénients de l’utilisation de cette technologie

De plus en plus de pays adoptent de tels outils

« La technologie de reconnaissance faciale peut être utilisée de différentes manières par la police métropolitaine, notamment pour prévenir et détecter la criminalité, trouver les criminels recherchés, protéger les personnes vulnérables et protéger les personnes contre les préjudices - tout cela pour assurer la sécurité des personnes que nous servons », souligne-t-elle avant de lister des cas d’utilisation :La reconnaissance faciale inspire des craintes que la fiction Big Brother de 1984 met en avant avec brio. Pour l'histoire, Big Brother est un personnage de fiction du roman Nineteen Eighty-Foure (1984) de l'écrivain anglais Georges Orwell. Big Brother est le chef de l'Océanie, un état totalitaire où le parti au pouvoir exerce un pouvoir total « pour lui-même » sur les habitants.Dans la société décrite par Orwell, chaque citoyen est sous la surveillance constante des autorités, principalement par des « télécrans » dans les domiciles privés ; ce sont des dispositifs qui fonctionnent à la fois comme des télévisions, caméras de sécurité et microphones. Ce qui rappelle au peuple sans cesse que Big Brother les observe : « Big Brother is watching you ». L'expression Big Brother est depuis utilisée pour qalifier toutes les institutions ou pratiques portant atteinte aux libertés fondamentales et à la vie privée des populations ou des individus. En 2024, des choix comme celui des forces de police de Londres tendent à la matérialiser.Un mois avant l’arrestation d’un fugitif en 2018 à l’aide de la reconnaissance faciale, la police chinoise a commencé à tester un nouveau moyen de surveillance : les lunettes connectées. Avec ces lunettes, les policiers scannent le visage des personnes et des plaques d’immatriculation des véhicules en quête de la moindre anomalie. Les informations récoltées sont comparées en temps réel à de grosses bases de données qui retournent des alertes en cas d’anomalie. Avec cet outil de surveillance, le gouvernement chinois serait parvenu à réduire les délits dans certains cas.En fin d’année 2017, la Russie a commencé à utiliser un système de reconnaissance faciale alimenté par un système d’intelligence artificielle pour traiter les données récoltées à travers les 170 000 caméras de surveillance installées dans la ville de Moscou. Selon Artem Ermolaev, responsable du département des technologies de l’information à Moscou, un essai du système de surveillance sur deux mois aurait permis l’arrestation de six criminels qui étaient sur la liste fédérale des personnes recherchées.La reconnaissance faciale est vue par certains comme un moyen de mettre un terme à la guerre entre la Russie et l’Ukraine. En effet, les autorités ukrainiennes ont effectué plus de 8 600 recherches par reconnaissance faciale sur des soldats russes morts ou capturés au cours des 50 jours qui ont suivi le début de l'invasion russe. Elles ont fait usage des scans pour identifier les corps et contacter des centaines de leurs familles. Des responsables ukrainiens sont d’avis que l’approche pourrait aider à mettre fin à cette guerre.Source : MET Pour ou contre l’utilisation de la reconnaissance faciale ?Quels sont les cas de figure pour lesquels l’utilisation de cette technologie est admissible selon vous ? Quels sont les cas où elle ne l’est pas ?Partagez-vous le sentiment selon lequel les années qui défilent renforcent la matérialisation de la fiction Big Brother ? Avez-vous l’impression d’être constamment surveillé ?Est-il possible de faire usage de la reconnaissance faciale sans piétiner les droits des individus ?