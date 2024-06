Le PDG de NVIDIA, Jensen Huang, annonce une révolution industrielle. Jensen Huang, entrepreneur américan, cofonde Nvidia en 1993 à l'âge de 30 ans. Nvidia est une entreprise technologique qui conçoit et fournit des processeurs graphiques (GPU), des interfaces de programmation d'applications (API) pour la science des données et le calcul à haute performance, ainsi que des systèmes sur puce (SoC) pour le marché de l'informatique mobile et de l'automobile. Nvidia est également un fournisseur dominant de matériel et de logiciels d'intelligence artificielle (IA). En mars 2024, Nvidia devient la 3e entreprise mondiale par sa capitalisation boursière.", a déclaré Jensen Huang, fondateur et PDG de NVIDIA, dans un discours avant la conférence technologique COMPUTEX qui se tient à Taipei. "", a déclaré M. Huang au public, vêtu de sa veste en cuir noir caractéristique. "M. Huang s'est exprimé avant l'une des plus importantes conférences technologiques au monde devant un public de plus de 6 500 chefs d'entreprise, journalistes, entrepreneurs, joueurs, créateurs et passionnés d'IA réunis dans le centre sportif de l'université nationale de Taïwan, situé dans le cœur verdoyant de Taipei et coiffé d'un dôme de verre.Le thème : Les plates-formes accélérées de NVIDIA sont en pleine production, qu'il s'agisse de PC d'IA et d'appareils grand public dotés d'une multitude de capacités alimentées par NVIDIA RTX ou d'entreprises construisant et déployant des usines d'IA avec la plate-forme informatique complète de NVIDIA. "", a déclaré M. Huang. "Huang a révélé une feuille de route pour de nouveaux semi-conducteurs qui arriveront à un rythme d'un an. Révélée pour la première fois, la plate-forme Rubin succédera à la plate-forme Blackwell, avec de nouveaux GPU, un nouveau CPU basé sur Arm - Vera - et des réseaux avancés avec NVLink 6, CX9 SuperNIC et le commutateur convergé InfiniBand/Ethernet X1600." , a expliqué M. Huang.L'équipe créative de NVIDIA a utilisé les outils d'IA des membres du programme de démarrage NVIDIA Inception, basé sur NVIDIA NIM et l'informatique accélérée de NVIDIA, pour créer le discours d'ouverture du COMPUTEX. Remplie de démonstrations, cette vitrine a mis en lumière ces outils innovants et l'impact transformateur de la technologie de NVIDIA.", a expliqué M. Huang au début de son intervention. "", a-t-il souligné, en expliquant comment l'association des GPU et des CPU peut multiplier par 100 la vitesse de calcul tout en n'augmentant la consommation d'énergie que d'un facteur trois, soit 25 fois plus de performances par watt par rapport aux CPU seuls.", a déclaré M. Huang, soulignant les économies de coûts et d'énergie significatives de cette approche.Les principaux fabricants d'ordinateurs, en particulier à Taïwan, centre mondial de l'informatique, ont adopté les GPU et les solutions de mise en réseau de NVIDIA. Les principales sociétés sont ASRock Rack, ASUS, GIGABYTE, Ingrasys, Inventec, Pegatron, QCT, Supermicro, Wistron et Wiwynn, qui créent des systèmes d'IA dans le cloud, sur site et en périphérie. La plateforme de conception de référence modulaire NVIDIA MGX prend désormais en charge Blackwell, notamment la plateforme GB200 NVL2, conçue pour des performances optimales dans l'inférence de grands modèles de langage, la récupération-génération augmentée et le traitement des données.AMD et Intel soutiennent l'architecture MGX et prévoient de fournir, pour la première fois, leurs propres conceptions de modules de processeurs hôtes. Tout constructeur de système de serveur peut utiliser ces conceptions de référence pour gagner du temps de développement tout en garantissant la cohérence de la conception et des performances.Dans le domaine des réseaux, Huang a dévoilé ses plans pour la sortie annuelle des produits Spectrum-X afin de répondre à la demande croissante de réseaux Ethernet haute performance pour l'IA. NVIDIA Spectrum-X, premier réseau Ethernet conçu pour l'IA, améliore les performances du réseau de 1,6 fois par rapport aux réseaux Ethernet traditionnels. Il accélère le traitement, l'analyse et l'exécution des charges de travail d'IA et, par conséquent, le développement et le déploiement de solutions d'IA.CoreWeave, GMO Internet Group, Lambda, Scaleway, STPX Global et Yotta font partie des premiers fournisseurs de services cloud d'IA qui adoptent Spectrum-X pour apporter des performances réseau extrêmes à leurs infrastructures d'IA.Avec NVIDIA NIM, les 28 millions de développeurs dans le monde peuvent désormais créer facilement des applications d'IA générative. NIM - des microservices d'inférence qui fournissent des modèles sous forme de conteneurs optimisés - peut être déployé sur des clouds, des centres de données ou des postes de travail. NIM permet également aux entreprises de maximiser leurs investissements dans l'infrastructure. Par exemple, l'exécution de Meta Llama 3-8B dans un NIM produit jusqu'à trois fois plus de jetons d'IA générative sur une infrastructure accélérée que sans NIM.Près de 200 partenaires technologiques - dont Cadence, Cloudera, Cohesity, DataStax, NetApp, Scale AI et Synopsys - intègrent le NIM dans leurs plateformes afin d'accélérer les déploiements d'IA générative pour des applications spécifiques à un domaine, telles que les copilotes, les assistants de code, les avatars humains numériques et bien plus encore. Hugging Face propose désormais NIM - à partir de Meta Llama 3.", a déclaré M. Huang. "Les PC RTX AI de NVIDIA, équipés des technologies RTX, sont prêts à révolutionner les expériences des consommateurs avec plus de 200 ordinateurs portables RTX AI et plus de 500 applications et jeux alimentés par l'IA. Le RTX AI Toolkit et les nouveaux microservices d'inférence NIM sur PC pour la plate-forme humaine numérique NVIDIA ACE soulignent l'engagement de NVIDIA en faveur de l'accessibilité de l'IA.Le projet G-Assist, une démo de technologie d'assistant IA alimenté par RTX, a également été annoncé, présentant une assistance contextuelle pour les jeux et les applications sur PC.Microsoft et NVIDIA collaborent pour aider les développeurs à apporter de nouvelles capacités d'IA générative à leurs applications web et natives Windows grâce à un accès API facile aux SLM accélérés par RTX qui permettent des capacités RAG s'exécutant sur l'appareil dans le cadre du Runtime Windows Copilot.NVIDIA est le fer de lance de la numérisation industrielle qui représente 50 000 milliards de dollars, avec des secteurs qui adoptent les opérations autonomes et les jumeaux numériques - des modèles virtuels qui améliorent l'efficacité et réduisent les coûts. Grâce à son programme pour développeurs, NVIDIA offre un accès au NIM, favorisant ainsi l'innovation en matière d'IA.Huang a présenté l'utilisation par Foxconn de NVIDIA Omniverse, Isaac et Metropolis pour créer des jumeaux numériques, en associant l'IA de vision et les outils de développement de robots pour améliorer les installations robotiques. "", a déclaré M. Huang, soulignant l'importance de la robotique et de l'IA dans les développements futurs.La plate-forme NVIDIA Isaac fournit une boîte à outils robuste aux développeurs pour construire des robots IA, y compris des AMR, des bras industriels et des humanoïdes, alimentés par des modèles d'IA et des supercalculateurs comme Jetson Orin et Thor. "", a ajouté M. Huang.Les géants mondiaux de l'électronique intègrent la robotique autonome de NVIDIA dans leurs usines, en s'appuyant sur la simulation dans Omniverse pour tester et valider cette nouvelle vague d'IA pour le monde physique. Cela inclut plus de 5 millions de robots préprogrammés dans le monde. "" , a expliqué M. Huang.M. Huang a souligné le rôle de NVIDIA Isaac dans l'amélioration de l'efficacité des usines et des entrepôts, avec des leaders mondiaux comme BYD Electronics, Siemens, Teradyne Robotics et Intrinsic qui ont adopté ses bibliothèques avancées et ses modèles d'IA. NVIDIA AI Enterprise sur la plate-forme IGX, avec des partenaires comme ADLINK, Advantech et ONYX, fournit des solutions d'IA de pointe répondant à des normes réglementaires strictes, essentielles pour la technologie médicale et d'autres industries.M. Huang a terminé son discours sur la même note qu'il l'avait commencé, en rendant hommage à Taïwan et aux nombreux partenaires de NVIDIA dans ce pays. "", a déclaré M. Huang. "Quel est votre avis sur le sujet ?