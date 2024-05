Nvidia Corporation est une multinationale américaine et une société de technologie. Elle conçoit et fournit des processeurs graphiques (GPU), des interfaces de programmation d'applications (API) pour la science des données et le calcul à haute performance, ainsi que des systèmes sur puce (SoC) pour le marché de l'informatique mobile et de l'automobile. Nvidia est également un fournisseur dominant de matériel et de logiciels d'intelligence artificielle (IA).Jensen Huang est un homme d'affaires américain, ingénieur électricien, cofondateur, président et PDG de Nvidia. Il cofonde Nvidia en 1993 à l'âge de 30 ans. En 2023, Nvidia est devenue la septième société publique américaine à être évaluée à plus de 1 000 milliards de dollars et, en mars 2024, elle est la troisième société cotée en bourse la plus valorisée aux États-Unis, après Microsoft et Apple, avec une capitalisation boursière de 2 300 milliards de dollars. En mars 2024, Forbes estime la valeur nette de Huang à 81,7 milliards de dollars, ce qui fait de lui la 17e personne la plus riche du monde.Les bénéfices de Nvidia grimpent en flèche, soulignant sa domination dans le domaine des puces pour l'intelligence artificielle. Son bénéfice net a été multiplié par plus de sept par rapport à l'année précédente, atteignant 14,88 milliards de dollars au cours du premier trimestre qui s'est achevé le 28 avril, contre 2,04 milliards de dollars un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a plus que triplé, passant de 7,19 milliards de dollars l'année précédente à 26,04 milliards de dollars.", a déclaré le PDG Jensen Huang lors d'une conférence téléphonique avec des analystes. M. Huang a prédit que les entreprises qui s'empareront des puces Nvidia les utiliseront pour construire un nouveau type de centres de données qu'il a appelé "", conçues pour produire "".M. Huang a ajouté que la formation des modèles d'IA devient un processus plus rapide à mesure qu'ils apprennent à devenir "", c'est-à-dire capables de comprendre du texte, de la parole, des images, des vidéos et des données en trois dimensions, ainsi qu'à "".La société a annoncé un bénéfice par action - ajusté pour exclure les éléments non récurrents - de 6,12 dollars, bien supérieur aux 5,60 dollars attendus par les analystes de Wall Street, selon FactSet. Elle a également annoncé un fractionnement de ses actions à raison de 10 pour 1, ce qui, selon elle, rendra ses actions plus accessibles aux employés et aux investisseurs. Enfin, elle a augmenté son dividende de 4 à 10 cents par action. Les actions de Nvidia Corp. ont augmenté de 6 % après les heures de cotation, pour atteindre 1 006,89 dollars. L'action a progressé de plus de 200 % au cours de l'année écoulée.L'entreprise, basée à Santa Clara, en Californie, s'est taillé une place de choix dans le domaine du matériel et des logiciels nécessaires pour adapter sa technologie aux applications de l'intelligence artificielle, en partie parce que son fondateur et PDG, Jensen Huang, a commencé, il y a plus de dix ans, à pousser l'entreprise vers ce qui était alors considéré comme une technologie encore à l'état embryonnaire. L'entreprise fabrique également des puces pour les jeux et les voitures.L'entreprise se targue aujourd'hui d'être la troisième valeur boursière la plus élevée de Wall Street, derrière Microsoft et Apple. "", a déclaré Jacob Bourne, analyste chez Emarketer, à propos du rapport trimestriel. ", a-t-il ajouté.La demande de systèmes d'IA générative capables de rédiger des documents, de créer des images et de servir d'assistants personnels de plus en plus réalistes a alimenté les ventes astronomiques de puces d'IA spécialisées de Nvidia au cours de l'année écoulée. Les géants de la technologie que sont Amazon, Google, Meta et Microsoft ont tous indiqué qu'ils allaient devoir dépenser davantage dans les mois à venir pour les puces et les centres de données nécessaires à l'entraînement et au fonctionnement de leurs systèmes d'IA.Ce qui se passera ensuite pourrait être une autre affaire. Certains analystes pensent que la course effrénée à la construction de ces énormes centres de données finira par atteindre son paroxysme, ce qui pourrait causer des problèmes à Nvidia par la suite.", a écrit Lucas Keh, analyste chez Third Bridge, dans une note de recherche. "", a-t-il noté." "", écrit M. Keh, "".Quel est votre avis sur le sujet ?