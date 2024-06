"We are very focused on AI. The biggest problem with making films today is the expense." Sony CEO Tony Vinciquerra is weighing in on their future use of artificial intelligence: https://t.co/iguooFymhD pic.twitter.com/WOOwhiLD1N — IndieWire (@IndieWire) May 30, 2024

Le revers de la médaille est que l’intelligence artificielle perturbera de nombreux emplois dans la filière

Tony Vinciquerra, PDG de Sony Pictures Entertainment, ne mâche pas ses mots lorsqu'il s'agit d'intelligence artificielle. Il aime la technologie ou du moins, il entend faire des économies. C’est la raison pour laquelle il annonce que Sony Pictures utilisera l’intelligence artificielle. Sa sortie intervient dans un contexte où de plus en plus d’intervenants sont d’avis que l’intelligence artificielle est inévitable dans le cinéma.« Nous nous concentrons beaucoup sur l'intelligence artificielle. Le plus gros problème de la production de films aujourd'hui est le coût. Nous allons chercher à produire des films pour le cinéma et la télévision de manière plus efficace, en utilisant principalement l'IA », déclare –t-il.C’est un avis qui fait suite à celui du célèbre réalisateur – Georges Lucas – formulé lors du Festival de Cannes : « Nous faisons usage de toutes les technologies numériques en tant que pionniers depuis 25 ans. Le fait ici est que l’utilisation de l’intelligence artificielle est inévitable. C’est comme dire : je ne crois pas que ces voitures vont fonctionner. Restons-en aux chevaux. »La mise à contribution de l’intelligence artificielle peut permettre une réduction des coûts de production comme l’illustre le cas du film de science-fiction The CreatorAlors qu'une future guerre entre la race humaine et l'intelligence artificielle fait rage, l'ancien agent des forces spéciales Joshua est recruté pour traquer et tuer le Créateur, l'insaisissable architecte de l'IA avancée. Le Créateur a développé une arme mystérieuse qui a le pouvoir de mettre fin à la guerre et à l'humanité entière. Mais le soldat découvre que l’arme n’est autre qu’une petite fille hybride humaine/IA, dotée d’une IA si avancée qu’elle semble « plus humaine que les humains eux-mêmes », comme le raconte la voix qui narre l'histoire. Si une machine dotée d’une intelligence suffisante ne peut être distinguée des humains, ne devrait-elle pas alors être considérée sur un pied d’égalité avec l’humanité ?Le film a été tourné avec un budget modeste, comparé à d’autres films de même envergure, grâce à l’utilisation de techniques de guérilla, de caméras légères et de décors naturels. Le cinéma de guérilla, ou cinéma guérilla, désigne des films produits sans ou avec très peu d'argent par des équipes très petites filmant avec des équipements légers et, dans la plupart des cas, utilisant des accessoires fabriqués à partir de tout ce qui est à portée de main. On tourne vite en lieux privés ou publics sans autorisation. Le cinéma de guérilla est en règle générale pratiqué par des cinéastes indépendants qui ne peuvent pas travailler avec des budgets confortables ni construire des décors coûteux.Edwards a ensuite fait appel à Industrial Light and Magic pour ajouter les éléments de science-fiction, comme les robots, les explosions et les effets spéciaux. Le résultat est un film spectaculaire, qui mêle action, émotion et réflexion sur la nature de l’humanité et de l’IA.Le Huffington Post a reconnu que The Creator est « l'une des expériences théâtrales de science-fiction les plus étonnantes ».IndieWire, pour sa part, a déclaré : « Ce film a l'air vraiment incroyable. À un degré qui fait honte à la plupart des superproductions qui coûtent trois fois son budget ». Le média a estimé qu'il s'agit d'une « épopée de science-fiction qui devrait changer Hollywood pour toujours » :« Une fois que le public aura vu comment "The Creator" a été tourné, il suppliera Hollywood de fermer le livre sur l'époque la plus laide et la moins transportante du cinéma à succès. Et une fois que les dirigeants auront compris combien (ou combien peu) "The Creator" a été tourné, ils se démèneront pour répondre à cette demande aussi vite que possible.Dites adieu aux films de super-héros à 300 millions de dollars qui ont été projetés sur écran vert à quelques centimètres de leur vie et qui ont besoin de rapporter le PIB de la Grenade juste pour atteindre le seuil de rentabilité, et dites bonjour - croisons les doigts - à une nouvelle ère de tarifs multiplex judicieusement budgétisés qui est de très loin beaucoup mieux que ce à quoi nous avons été soumis au cours des 20 dernières années tout en permettant simultanément aux studios de dépenser de l'argent sur les petites fonctionnalités qui les maintenaient à flot. Pouvez-vous l'imaginer...? Quelle ironie qu'un tel nouvel espoir pour l'avenir du divertissement multiplex artisanal provienne d'un film si optimiste à l'idée du remplacement de l'humanité par l'IA. »Certains emplois dans les secteurs de l'animation et des effets spéciaux seront plus touchés que d'autres. Par exemple, parmi le quart des entreprises qui ont déjà mis en œuvre des programmes GenAI, 44 % utilisent la technologie pour aider à générer des modèles 3D, tandis que 39 % génèrent des tâches de conception de personnages et d'environnements.En outre, 33 % des personnes interrogées prévoient que les modeleurs 3D seront touchés au cours des trois prochaines années, tandis que 25 % pensent que les compositeurs seront vulnérables au cours de la même période. Seuls 15 % ont déclaré que les story-boards, les animateurs, les illustrateurs et les artistes de l'apparence, de la surface et des matériaux connaîtraient un déplacement d'emplois d'ici à 2026.La façon dont les entreprises de divertissement prévoient d'utiliser la GenAI est tout aussi révélatrice. Près de la moitié des personnes interrogées (47 %) prévoient de l'utiliser pour développer des actifs en 3D, tandis que 38 % l'utiliseront pour les dessins conceptuels et les story-boards en 2D. Trente-cinq pour cent veulent l'utiliser pour créer des personnages animés (acteurs synthétiques, selon leur terminologie) pour le cinéma ou la télévision, tandis que 31 % veulent l'utiliser pour écrire des scénarios.Que pensez-vous de l’utilisation de l’IA par les studios dans leurs projets cinématographiques ?Comment l’industrie du cinéma peut-elle s’adapter à l’émergence de l’IA et protéger les emplois et les droits des créateurs ?Quel impact potentiel pourrait avoir l’IA dans le domaine de l’art et de la culture ?