Un centre de données, ou centre informatique est un lieu (et un service) où sont regroupés les équipements constituants d'un système d'information (ordinateurs centraux, serveurs, baies de stockage, équipements réseaux et de télécommunications, etc.). Ce regroupement permet de faciliter la sécurisation, la gestion (notamment l'exécution de calculs et le refroidissement) et la maintenance des équipements et des données stockées.Les centres de données utilisent d'énormes quantités d'énergie pour faire fonctionner et refroidir leurs serveurs. Selon le rapport « Fueling the Future », la consommation électrique mondiale des centres de données aura plus que doublé d'ici à 2026, consommant la même quantité d'électricité que le Japon.Selon le rapport, les facteurs qui augmentent la demande d'énergie des centres de données sont notamment les charges de travail intensives pour la formation de grands modèles de langage.« L'augmentation exponentielle de la demande de capacité de calcul pour la formation de grands modèles de langage aura de profondes implications pour les centres de données et pourrait être l'un des aspects les plus négligés de la transition énergétique », indique le rapport.Le rapport de PGIM indique que la demande de centres de données augmente dans les pays développés qui ont pris du retard dans l'extension de leur infrastructure électrique.Par exemple, la demande d'électricité des centres de données en Irlande devrait doubler d'ici à 2026 et représenter un tiers de la demande d'électricité du pays.PGIM suggère aux opérateurs de centres de données de chercher à équilibrer l'augmentation de leur charge de travail informatique avec leur capacité à s'approvisionner en électricité.« Les opérateurs de centres de données répondent à ce défi de différentes manières », indique le rapport. « Certains s'associent activement avec des fournisseurs d'énergie sans carbone pour intégrer une source d'énergie dédiée dans leurs complexes de centres de données. »Les stratégies « zéro carbone » employées par les centres de données comprennent des partenariats avec des fournisseurs d'énergie renouvelable, tels que Schneider Electric.Certains sites se tournent vers l'énergie à base d'hydrogène, notamment Microsoft qui a développé des piles à hydrogène pour remplacer les générateurs diesel.D'autres fournisseurs optent pour l'énergie nucléaire. AWS, par exemple, a acquis un centre de données appartenant à Talen Energy près de la centrale nucléaire de Susquehanna à Salem, en Pennsylvanie, en utilisant le site voisin pour son alimentation électrique.De petits réacteurs nucléaires modulaires, comme ceux développés par la startup Oklo, soutenue par Sam Altman, pourraient également être installés dans ou à proximité d'un centre de données et fournir une énergie durable.« Les exploitants de centres de données doivent non seulement réfléchir à la manière d'adapter leurs modèles commerciaux à l'augmentation de l'intensité de calcul et de la demande d'entraînement des réseaux neuronaux profonds, mais aussi à l'emplacement des nouvelles installations et à la manière de s'approvisionner en énergie abondante et bon marché », indique le rapport.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les conclusions de cette étude de PGIM crédibles ou pertinentes ?Comment entrevoyez-vous l'évolution de cette situation, face à l'adoption toujours accrue de l'IA ?