OpenAI est une organisation qui mène des recherches sur l'intelligence artificielle dans le but de développer une intelligence générale artificielle "", qu'elle définit comme "". Microsoft a fourni à OpenAI un investissement d'un milliard de dollars en 2019 et un investissement de 10 milliards de dollars en 2023, une partie importante de l'investissement prenant la forme de ressources informatiques sur le service de cloud Azure de Microsoft.OpenAI, dont le PDG et fondateur est Sam Altman, serait en pourparlers avec une start-up spécialisée dans la fusion nucléaire afin d'acheter de grandes quantités d'énergie propre pour les centres de données gourmands en énergie. OpenAI négocie actuellement un accord avec Helion, une start-up de l'État de Washington présidée par M. Altman, afin d'assurer l'alimentation future de ses centres de données en électricité issue de la fusion nucléaire.M. Altman a investi 375 millions de dollars dans Helion en 2021 et se serait retiré des négociations avec OpenAI en raison de son conflit d'intérêts. M. Altman a déjà déclaré qu'une "" dans le domaine de l'énergie propre était nécessaire pour répondre à la demande croissante d'énergie de l'IA, en privilégiant le nucléaire, l'énergie solaire moins chère et le stockage.Helion est entré dans l'histoire l'année dernière en concluant ce qui était considéré comme le premier contrat d'achat d'électricité au monde pour de l'énergie issue de la fusion, qui vise à exploiter les réactions qui alimentent les étoiles pour produire de l'énergie illimitée, à la demande et sans émission de carbone. Helion a signé cet accord avec le géant technologique Microsoft, qui entretient des liens étroits avec OpenAI. Les deux entreprises technologiques prévoiraient de construire un centre de données de 100 milliards de dollars doté d'un superordinateur d'intelligence artificielle appelé « Stargate », dont le lancement est prévu en 2028.Helion prévoit de mettre en service sa première centrale d'ici à 2028. Cela représente une avance considérable sur les autres start-ups spécialisées dans la fusion, dont beaucoup visent le début des années 2030 pour commencer à produire de l'énergie à des fins commerciales. L'approche de la fusion magnéto-inertielle adoptée par Helion consiste à générer du plasma aux deux extrémités du réacteur. Ces plasmas sont ensuite accélérés vers une chambre de compression centrale où la fusion s'amorce et produit de l'électricité. Helion affirme que son « objectif à long terme » est de fournir de l'électricité à 0,01 $/kWh. Parmi les autres grands investisseurs d'Helion figurent Reid Hoffman, cofondateur de LinkedIn, et Dustin Moskovitz, cofondateur de Facebook.Les géants de la technologie font actuellement la course pour acheter suffisamment d'électricité afin d'alimenter les centres de données dont la demande en énergie devrait augmenter de 160 % d'ici à 2030. Cela représente une augmentation d'environ 650 TWh, soit bien plus que la demande d'électricité de la Corée du Sud. Selon une récente analyse de Goldman Sachs, cela représente une opportunité d'investissement de près d'un milliard de dollars pour le secteur de l'énergie aux États-Unis et en Europe. Les producteurs d'énergie propre sont bien placés, compte tenu des objectifs « net zéro » de la plupart des grandes entreprises technologiques.M. Altman a également investi récemment dans une autre start-up américaine qui prévoit d'alimenter les centres de données à l'aide d'une solution solaire « unique » trois-en-un qui vise également des prix d'électricité de seulement 0,01 $/kWh.: Wall Street JournalQuel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que l'énergie de fusion soit une solution crédible ou pertinente ?