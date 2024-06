Aujourd'hui [13 juin 2024], le général Paul M. Nakasone, retraité de l'armée américaine, a rejoint notre conseil d'administration. Expert en cybersécurité, la nomination de M. Nakasone reflète l'engagement d'OpenAI en matière de sûreté et de sécurité, et souligne l'importance croissante de la cybersécurité à mesure que l'impact de la technologie de l'IA continue de croître.En priorité, M. Nakasone rejoindra le comité de sûreté et de sécurité du conseil d'administration, qui est chargé de formuler des recommandations à l'ensemble du conseil d'administration sur les décisions critiques en matière de sûreté et de sécurité pour tous les projets et opérations d'OpenAI.La sécurité des systèmes d'OpenAI - de la protection des grands supercalculateurs d'entraînement à l'IA que nous utilisons à la sécurisation des poids de nos modèles sensibles et des données qui nous sont confiées par nos clients - est essentielle à la réalisation de notre mission. À mesure que la technologie de l'IA devient plus performante sur la voie de l'intelligence artificielle générale (AGI), nous devenons plus résistants à des menaces de cybersécurité de plus en plus sophistiquées au fil du temps.Les idées de M. Nakasone contribueront également aux efforts d'OpenAI visant à mieux comprendre comment l'IA peut être utilisée pour renforcer la cybersécurité en détectant et en répondant rapidement aux menaces qui pèsent sur elle. Nous pensons que l'IA peut apporter des avantages significatifs dans ce domaine pour de nombreuses institutions fréquemment ciblées par les cyberattaques, comme les hôpitaux, les écoles et les institutions financières.« L'intelligence artificielle a le potentiel d'avoir un impact positif énorme sur la vie des gens, mais elle ne peut atteindre ce potentiel que si ces innovations sont construites et déployées en toute sécurité », a déclaré Bret Taylor, président du conseil d'administration d'OpenAI. « L'expérience inégalée du général Nakasone dans des domaines tels que la cybersécurité aidera à guider OpenAI dans la réalisation de sa mission, qui est de veiller à ce que l'intelligence artificielle générale profite à l'ensemble de l'humanité. »Le général Nakasone a fait part de son point de vue sur son entrée au conseil d'administration : « Le dévouement d'OpenAI à sa mission correspond étroitement à mes propres valeurs et à mon expérience du service public. Je me réjouis de contribuer aux efforts d'OpenAI pour faire en sorte que l'intelligence artificielle générale soit sûre et bénéfique pour les gens dans le monde entier ».Le général Paul M. Nakasone, retraité de l'armée américaine, est un expert de premier plan en matière de cybersécurité, d'avancées technologiques et de cyberdéfense mondiale. Au cours de sa carrière d'officier de l'armée de terre, il a joué un rôle essentiel dans la création de l'U.S. Cyber Command. Il a été le plus ancien dirigeant de l'USCYBERCOM et a également dirigé l'Agence nationale de sécurité, où il était chargé de protéger l'infrastructure numérique des États-Unis et de faire progresser les capacités de cyberdéfense du pays. Il a occupé des postes de commandement et d'état-major à tous les niveaux de l'armée américaine et a été affecté à des unités cybernétiques d'élite aux États-Unis, en République de Corée, en Irak et en Afghanistan.