« AI Steve », représenté par l'homme d'affaires du Sussex Steve Endacott, est sur le bulletin de vote pour le compte des élections générales au Royaume-Uni

AI Steve, an AI chatbot created by Brighton entrepreneur Steve Endacott, is running for parliament under the independent SmarterUK party. Developed by Neural Voice, AI Steve features a chatbot and an AI-generated avatar of Endacott.#AISteve #UK #Parliament #unitedkingdom #ai pic.twitter.com/pOs2ENnVgX — Perpelix (@perpelix) June 16, 2024

La réussite de l’intelligence artificielle comme PDG d’entreprise peut-elle se translater aux postes de maires ?

Le cas Air Canada donne néanmoins un aperçu de ce qui est susceptible d’arriver lorsque l’intelligence artificielle se loupe

Le secrétaire d’Etat du Wyoming s’oppose à la légitimité de VIC en tant que candidat. Et pour cause, VIC, qui s'appuie sur GPT-4 d'OpenAI et est entraîné à partir de milliers de documents glanés lors des réunions du conseil municipal de Cheyenne, a été créé par Victor Miller, habitant de Cheyenne et employé de bibliothèque. C’est d’ailleurs ce dernier qui le présente comme candidat. Si VIC gagne, c’est Miller qui s’occupera de gérer le back office de l’intelligence artificielle tout en lui permettant de prendre des décisions pour la mairie pendant qu’il se chargera en parallèle de lui servir des cafés si nécessaires.L’initiative est destinée à débarrasser la ville de la corruption et des agendas personnels égoïstes. « Je suis mécontent de la façon dont les fonctionnaires traitent le public d'une manière ou d'une autre », déclare Miller.VIC a un QI de 155, selon Miller, et peut analyser les documents gouvernementaux de manière plus approfondie que les élus humains, qui prennent souvent des décisions pour de mauvaises raisons. Le programme politique du candidat VIC prévoit de donner la priorité aux transports, au développement économique et à la croissance durable de la ville.« AI Steve », représenté par Steve Endacott, un homme d'affaires du Sussex, figurera sur le bulletin de vote aux côtés de candidats humains qui se présentent pour représenter les électeurs du quartier Brighton Pavilion de Brighton et Hove, une ville située sur la côte sud de l'Angleterre.« AI Steve est le copilote », déclare Endacott lors d'une interview. « Je suis le vrai politicien qui va au Parlement, mais je suis contrôlé par mon copilote », ajoute-t-il.Endacott est le président de Neural Voice, une société qui crée des assistants vocaux personnalisés pour les entreprises sous la forme d'avatar d'IA. La technologie de Neural Voice est à l'origine d'AI Steve, l'un des sept personnages créés par l'entreprise pour présenter sa technologie.L'idée, selon Endacott, est d'utiliser l'IA pour créer un politicien qui est toujours là pour parler avec ses électeurs et qui peut prendre leurs opinions en considération. Les gens peuvent poser des questions à l’IA ou partager leurs opinions sur les politiques d'Endacott sur son site web, au cours desquelles un grand modèle de langage donnera des réponses vocales et textuelles basées sur une base de données d'informations sur les politiques de son parti.S'il n'a pas de politique prévue pour une question particulière, l'intelligence artificielle effectuera des recherches sur Internet avant d'engager le dialogue avec l'électeur et de l'inciter à suggérer une politique.Bien avant que le chatbot d'IA ChatGPT d'OpenAI ne fasse sensation, la société de jeux vidéo NetDragon Websoft, basée à Hong Kong, a nommé une intelligence artificielle au poste de PDG de sa filiale Fujian NetDragon Websoft. Baptisé Tang Yu, le PDG virtuel s'est vu confier des tâches typiques de l'entreprise, notamment l'examen d'analyses de haut niveau, la prise de décisions en matière de leadership, l'évaluation des risques et la promotion d'un lieu de travail efficace. NetDragon a déclaré que Tang Yu avait été nommé pour ouvrir la voie à l'utilisation de l'IA afin de transformer la gestion d'entreprise et de faire passer l'efficacité opérationnelle à un niveau supérieur.« La nomination de Tang Yu met en évidence la stratégie "IA + management" de l'entreprise et représente une étape majeure pour l'entreprise vers une entreprise de métavers. Tang Yu rationalisera le flux des processus, améliorera la qualité des tâches et la vitesse d'exécution. Il servira en outre de centre de données en temps réel et d'outil analytique pour soutenir la prise de décision rationnelle dans les opérations quotidiennes, ainsi que pour permettre un système de gestion des risques plus efficace », avait déclaré NetDragon Websoft dans un billet de blogue. Selon le fondateur de NetDragon Websoft, Dejian Liu, l'IA est l'avenir de la gestion d'entreprise. Les rapports relatifs à la mise à contribution de cette intelligence artificielle avaient fait l’état d’une croissance boursière record de la société chinoise de jeux vidéo suite à la nomination de l’IA au poste de PDG Air Canada a procédé à l’intégration d’un chatbot à son site web. Objectif : automatiser la gestion des requêtes des clients. Après des mois de résistance, la compagnie aérienne va devoir accorder un remboursement partiel à un passager en deuil. Motif : L’intelligence artificielle a expliqué de manière inexacte la politique en matière de voyages de l’entreprise dans les cas de deuil.Le jour où la grand-mère de Jake Moffatt est décédée, ce dernier s'est à l’immédiat rendu sur le site Web d'Air Canada pour réserver un vol de Vancouver à Toronto. Ne sachant pas comment fonctionnent les tarifs d'Air Canada pour les personnes en deuil, Moffatt a demandé au chatbot d'Air Canada de lui expliquer. Ce dernier a fourni des informations inexactes, encourageant Jake Moffatt à réserver un vol à l’immédiat, puis à demander un remboursement dans les 90 jours. Une recommandation en contradiction avec la politique de la compagnie aérienne qui stipule qu’elle ne procède pas à des remboursements une fois que la réservation est effectuée.Jake Moffatt a donc porté plainte en joignant une capture d’écran de sa conversation avec le chatbot : « Si vous devez voyager à l’immédiat ou si vous avez déjà voyagé et que vous souhaitez soumettre votre billet pour bénéficier d'un tarif réduit pour les personnes en deuil, veuillez le faire dans les 90 jours suivant la date d'émission de votre billet en remplissant notre formulaire de demande de remboursement de billet. »Le tribunal a au final tranché que M. Moffatt a droit à un remboursement partiel de 650,88 dollars canadiens (environ 482 USD) sur le prix initial du billet qui était de 1 640,36 CAD (environ 1 216 USD), ainsi qu'à des dommages-intérêts supplémentaires pour couvrir les intérêts sur le billet d'avion et les frais de justice de M. Moffatt.Air Canada a décidé de se conformer à la décision et de considérer l'affaire comme close après avoir refusé d’endosser la responsabilité de l’erreur commise par le chatbot intégré à son site web. La compagnie aérienne a ensuite procédé à la désactivation de ce dernier.Y a-t-il une certaine pertinence à essayer de mettre à contribution un grand modèle de langage comme ChatGPT pour automatiser une fonction comme celle de maire ? Comment cela doit-il être effectué si l’on prend en compte l’évolution actuelle de la technologie et ses faiblesses connues parmie lesquelles on compte les hallucinations ?