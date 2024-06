Introducing Gen-3 Alpha: Runway’s new base model for video generation.



Gen-3 Alpha can create highly detailed videos with complex scene changes, a wide range of cinematic choices, and detailed art directions.https://t.co/YQNE3eqoWf



(1/10) pic.twitter.com/VjEG2ocLZ8 — Runway (@runwayml) June 17, 2024

Runway AI est une entreprise américaine spécialisée dans la recherche et les technologies d'intelligence artificielle générative. L'entreprise se concentre principalement sur la création de produits et de modèles pour la génération de vidéos, d'images et de divers contenus multimédias. Elle est surtout connue pour avoir développé les premiers modèles commerciaux d'IA générative texte-vidéo Gen-1 et Gen-2 et pour avoir co-créé la recherche pour le système populaire d'IA de génération d'images Stable Diffusion.Runway présente Gen-3 Alpha, le premier d'une série de modèles formés par Runway sur une nouvelle infrastructure conçue pour la formation multimodale à grande échelle. Il s'agit d'une amélioration majeure de la fidélité, de la cohérence et du mouvement par rapport à Gen-2, et d'une étape vers la construction de modèles mondiaux généraux.Formé conjointement sur des vidéos et des images, Gen-3 Alpha alimentera les outils Texte vers Vidéo, Image vers Vidéo et Texte vers Image de Runway, les modes de contrôle existants tels que Motion Brush, Advanced Camera Controls, Director Mode ainsi que les outils à venir pour un contrôle plus fin de la structure, du style et du mouvement. Gen-3 Alpha sera publiée avec un nouvel ensemble de garanties, y compris le nouveau système de modération visuelle interne amélioré et les normes de provenance C2PA.Voici quelques particularités de ce modèle :: Gen-3 Alpha a été formé avec des légendes hautement descriptives et temporellement denses, permettant des transitions imaginatives et un cadrage précis des éléments de la scène.: Gen-3 Alpha excelle dans la génération de personnages humains expressifs avec une large gamme d'actions, de gestes et d'émotions, ce qui ouvre de nouvelles possibilités de narration.: La formation de Gen-3 Alpha est le fruit d'une collaboration entre une équipe interdisciplinaire de chercheurs, d'ingénieurs et d'artistes. Il a été conçu pour interpréter un large éventail de styles et de terminologies cinématographiques.: Dans le cadre de la famille des modèles Gen-3, Runway a collaboré et établi des partenariats avec les principaux organismes de divertissement et de médias pour créer des versions personnalisées de Gen-3. La personnalisation des modèles Gen-3 permet d'obtenir des personnages plus cohérents et mieux contrôlés sur le plan stylistique, et de répondre à des exigences artistiques et narratives spécifiques, entre autres caractéristiques.Quel est votre avis sur cette annonce ?Pensez-vous que Gen-3 Alpha est crédible ou pertinent ?