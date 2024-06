Une enquête révèle que près de la moitié des dirigeants souhaitent remplacer les travailleurs par l'intelligence artificielle et pourraient l'utiliser pour réduire les salaires

Une enquête qui arrive dans le contexte de la disponibilité d’intelligences artificielles spécialisées en développement de logiciels et de nature à entraîner une réduction des effectifs des équipes de développement

Efficacité accrue : les tâches répétitives telles que la génération de code et la correction des bogues sont automatisées, ce qui permet aux développeurs humains de se consacrer à la résolution de problèmes plus complexes ;

Réduction des coûts de développement : la rationalisation des flux de travail et l'automatisation permettent d'accélérer les cycles de développement et de réduire les coûts globaux ;

Amélioration de la qualité : la capacité de Devin à analyser méticuleusement le code peut conduire à une réduction des erreurs et à une amélioration de la qualité globale du code ;

Démocratisation du développement logiciel : Devin pourrait permettre à des non-programmeurs de créer des applications de base, ce qui élargit le champ d'application du développement logiciel.

En 2024, l’entreprise a même licencié le reste de l’équipe de Miller qui s’est alors retrouvé seul « à faire le travail de tout le monde », comme le rapporte la BBC. Chaque jour, il ouvrait les documents rédigés par l'intelligence artificielle pour corriger les contenus produits par le robot, réalisant ainsi le travail qui employait auparavant des dizaines de personnes. C’était avant qu’il ne trouve un emploi chez Undetectable AI – une entreprise technologique qui crée des logiciels pour rendre l’écriture artificielle plus difficile à détecter.Le tableau ne devrait pas surprendre quand on sait qu’il fait suite à des prédictions selon lesquelles ce n’est pas l’intelligence artificielle qui prendra des emplois, mais plutôt les personnes qui savent la mettre à contribution pour plus de productivité.« L’intelligence artificielle ne va pas prendre votre emploi, ce sont plutôt les personnes capables de s’en servir pour être plus productives qui le feront. Certes, un certain pourcentage des emplois concernés entraînera des pertes d'emploi, mais la majorité d'entre eux connaîtront des mutations résultant de la mise à contribution de l'IA, et ne seront pas supprimés. Et ceux qui seront supprimés pourraient être compensés par de nouvelles opportunités d'emploi. Soyons clairs et ne nous leurrons pas. Les nouvelles possibilités d'emploi ne conviendront peut-être pas à ceux qui perdront leur emploi. De nouvelles aptitudes et compétences seront nécessaires. La formation continue est le mot clé de l'avenir », estime Robert Saracco de l’IEEE La principale conclusion de ladite enquête est que 41 % des managers déclarent qu'ils espèrent pouvoir remplacer les employés par des outils d'intelligence artificielle moins coûteux en 2024. Celle-ci vient à la suite de rapports qui ont examiné les pertes d'emplois potentielles causées par l'IA générative, y compris un rapport de septembre qui prédisait que la technologie remplacerait plus de 2 millions d'emplois aux USA d'ici 2030.Les autres résultats de l'enquête font état de ce que 48 % des cadres ont déclaré que leur entreprise bénéficierait d'avantages financiers s'ils pouvaient remplacer un grand nombre d'employés par des outils d'intelligence artificielle ; 40 % ont déclaré qu'ils pensaient que plusieurs employés pourraient être remplacés par des outils d'IA et que l'équipe fonctionnerait bien sans eux ; 45 % ont déclaré qu'ils considéraient l'intelligence artificielle comme une opportunité de réduire les salaires des employés parce que moins de travail humain est nécessaire ; et 12 % ont déclaré qu'ils utilisaient l'IA dans l'espoir de réduire les effectifs et d'économiser de l'argent sur les salaires des employés.L'IA d'ingénierie logicielle Devin de la startup américaine Cognition alimente un grand débat sur l'avenir des développeurs depuis son lancement. L'assistant d'IA Devin est présenté comme « la première IA ingénieur logiciel au monde. » Devin promet d'automatiser des flux de travail de programmation entiers, d'accroître l'efficacité et de redéfinir potentiellement le rôle des ingénieurs logiciels humains. Il est capable de planifier, de concevoir et de construire des projets logiciels de manière autonome. Il analyse les besoins, génère du code, identifie et corrige les erreurs, et s'intègre même aux flux de travail existants. Selon Cognition, cette automatisation se traduit par des avantages significatifs :Sources : BBC, enquête Que pensez-vous de ces tendances ?fleche: Sont-elles cohérentes avec la réalité dont vous êtes au fait dans la filière du développement de logiciels ?Y a-t-il une certaine pertinence à remplacer des membres au sein des équipes de développement par des outils d’intelligence artificielle ?Votre entreprise s’est-elle lancée dans une telle initiative ? Partagez vos anecdotes