Le coût des calculs d'inférence de l'IA sera divisé par 100 au cours des deux prochaines années en raison de la loi d'échelle, d'après Kai-Fu Lee

À l'avenir, tous ceux qui travaillent sur la GenAI croient en ce que l'on appelle la loi d'échelle, qui signifie qu'en ayant simplement plus de données et plus de GPU, la GenAI deviendra automatiquement plus intelligente avec quelques ajustements. Nous pouvons donc nous attendre à ce que chaque année, la GenAI soit beaucoup, beaucoup plus intelligente que l'année précédente. Regardez, dans l'exemple de GPT-3.5 à 4, c'est un saut énorme. Et je suis sûr que le GPT-5 d'OpenAI sera un autre bond en avant.



Ainsi, grâce à l'amélioration rapide des technologies et à la réduction considérable des coûts, si vous regardez les API GPT-3.5 et 4, leurs coûts ont baissé d'environ 10 fois par an. L'intensification de la concurrence et l'utilisation de technologies d'infrastructure plus intelligentes entraînent une nouvelle baisse des coûts. Le modèle Yi-Large que nous avons récemment lancé est à peu près comparable au GPT-4 en termes de performances, mais il ne coûte qu'un quart de son prix.



Les problèmes étant résolus par les technologues, les technologies s'améliorant rapidement grâce à la loi de mise à l'échelle et les coûts d'inférence diminuant considérablement, nous nous attendons certainement à voir apparaître de nombreuses applications de pointe d'ici un an et encore plus d'ici deux ans, car les coûts d'inférence seront divisés par 10 en un an et par 100 en deux ans.



Une autre façon de voir les choses est la suivante : si l'année dernière quelqu'un avait besoin de GPT-4 pour créer une application, mais que les API étaient trop chères, aujourd'hui les coûts sont plus de 10 fois inférieurs. Ce n'est plus coûteux. Il est donc rare qu'une telle amélioration technologique et une telle réduction des coûts se produisent et se multiplient en même temps. C'est ce que nous attendons avec impatience.