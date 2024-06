Vers une transformation du déminage en Ukraine grâce à l'intelligence artificielle

En parallèle, l'Ukraine utilise l'intelligence artificielle pour informer et protéger ses citoyens. Un assistant virtuel, symbolisant l'objectif de victoire de l'Ukraine et créé par IA, est mis en place pour fournir des informations actualisées et vérifiées émanant du ministère des Affaires étrangères. Cet assistant est chargé d'informer le public et les journalistes sur le travail des consuls ukrainiens visant à protéger les droits et les intérêts des citoyens ukrainiens à l'étranger, ainsi que de répondre aux incidents et urgences. Parallèlement à cela, Home Assistant, un logiciel open-source destiné à l'automatisation des appareils domestiques, est utilisé en Ukraine pour se défendre contre les attaques russes. Ce logiciel surveille les menaces potentielles et envoie des alertes en temps réel pour assurer la sécurité des habitants.Depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en 2022, Denys Dovhan, un développeur ukrainien, utilise Home Assistant pour assurer sa sécurité personnelle. Ce logiciel intègre un système d'alarme ukrainien sophistiqué qui surveille les alertes de menaces imminentes via des capteurs analysant les canaux Telegram et identifiant des mots-clés spécifiques. Lorsque le système détecte un danger, Home Assistant envoie des notifications critiques et diffuse les alertes via des haut-parleurs intelligents, aidant ainsi les citoyens à rester informés et en sécurité. Grâce à cette technologie, Denys Dovhan et d'autres Ukrainiens peuvent se protéger plus efficacement contre les dangers quotidiens posés par le conflit en cours.Selon GLOBSEC, un groupe de réflexion slovaque, il faudrait 757 ans à l'Ukraine pour remédier aux dégâts avec ses méthodes et ressources actuelles, une perspective qualifiée de terrifiante compte tenu de l'énorme travail à accomplir. Les civils ont subi de lourdes pertes avec de nombreux morts, mutilés ou blessés depuis l'invasion russe. Les responsables estiment que sans une résolution efficace, le nombre de victimes des mines terrestres pourrait atteindre 9 000 d'ici 2030. De plus, selon Svyrydenko, « sans déminage, nous ne pourrons pas relancer pleinement notre économie ».Les experts estiment que l'intégration de la télédétection et de l'intelligence artificielle dans les opérations de déminage améliorera considérablement la prise de décision basée sur des données probantes. Cette approche facilitera la priorisation des zones à étudier et à nettoyer, permettant ainsi une utilisation plus efficace et appropriée des ressources limitées disponibles pour les activités de déminage. Le projet de déminage en Ukraine est gigantesque et s'étendra sur plusieurs années. La Banque mondiale a estimé que son coût pourrait dépasser les 37 milliards de dollars. Cependant, les responsables du déminage et les experts internationaux pensent que les méthodes de déminage développées en Ukraine pourraient révolutionner la rapidité, l'efficacité et la sécurité des opérations de déminage post-conflit à l'échelle mondiale.Paul Heslop, responsable de l'action antimines de l'ONU au sein du programme de développement des Nations unies en Ukraine, souligne l'importance de cette initiative. « J'ai probablement travaillé dans presque tous les pays touchés par les mines au cours des 30 dernières années, et ceci est la combinaison de l'expérience de tous les pays précédents avec l'amour de l'innovation et de la technologie des Ukrainiens. Nous allons assister à un changement fondamental dans la manière dont le déminage humanitaire est effectué au cours des trois prochaines années en Ukraine, ce qui aura des répercussions sur l'action antimines dans le monde entier. »L'utilisation de l'IA pour le déminage en Ukraine représente une avancée technologique majeure, avec le potentiel d'accélérer de manière significative le processus de nettoyage des mines terrestres. Cependant, malgré ses nombreux avantages, cette approche présente aussi plusieurs inconvénients importants à considérer.L'efficacité de l'IA repose sur la précision et l'exhaustivité des données. Dans un contexte de conflit comme celui de l'Ukraine, obtenir des données fiables est extrêmement difficile. Les images satellite peuvent être compromises par des conditions météorologiques défavorables ou des infrastructures détruites, tandis que les rapports de terrain peuvent être incomplets ou biaisés. Si les données sont incorrectes ou insuffisantes, l'IA pourrait mal identifier les zones prioritaires, mettant en danger les équipes de déminage et les populations locales.De plus, l'implémentation de l'IA dans le déminage nécessite des ressources considérables, tant financières que techniques. La formation des opérateurs et la maintenance des systèmes d'IA exigent une expertise spécialisée qui pourrait ne pas être disponible localement en Ukraine, surtout dans les régions les plus touchées par le conflit. Cela pourrait entraîner une dépendance accrue à l'égard des entreprises technologiques internationales, réduisant ainsi l'autonomie de l'Ukraine dans la gestion de ses propres défis de sécurité.L'utilisation de l'IA dans des contextes aussi sensibles soulève également des questions éthiques importantes. Les décisions prises par les algorithmes manquent souvent de transparence et sont difficiles à expliquer ou à contester. En cas d'erreur, il peut être complexe de déterminer la responsabilité, ce qui pourrait compliquer les efforts de réhabilitation et de justice après le conflit.Enfin, il est crucial de ne pas sous-estimer le risque de cyberattaques. Les systèmes d'IA, comme toutes les technologies, sont vulnérables aux attaques informatiques. Dans le contexte d'une guerre hybride où les cyberattaques sont fréquentes, les systèmes d'IA utilisés pour le déminage pourraient être ciblés, compromettant la sécurité des opérations et potentiellement aggravant la situation.In fine, bien que l'IA présente des perspectives prometteuses pour accélérer le déminage en Ukraine, il est essentiel de prendre en compte ses limitations et risques. Une approche équilibrée, combinant les avancées technologiques avec des mesures de sécurité robustes, une formation adéquate et une transparence dans les processus décisionnels, sera cruciale pour maximiser les avantages tout en minimisant les inconvénients potentiels.Sources : NewScientist, TimeQuel est votre avis sur le sujet ?Comment l'IA peut-elle s'adapter aux variations et aux imprévus sur le terrain, notamment en ce qui concerne les conditions météorologiques ou les destructions d'infrastructures ?