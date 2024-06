L'intelligence artificielle (IA), dans son sens le plus large, est l'intelligence dont font preuve les machines, en particulier les systèmes informatiques. Le domaine de l'IA développe et étudie des méthodes et des logiciels permettant aux machines de percevoir leur environnement et d'utiliser l'apprentissage et l'intelligence pour prendre des mesures qui maximisent leurs chances d'atteindre des objectifs définis.L'utilisation croissante de l'IA entraîne une évolution sociétale et économique vers une automatisation accrue, une prise de décision fondée sur les données et l'intégration de systèmes d'IA dans divers secteurs économiques et domaines de la vie, ce qui a un impact sur les marchés de l'emploi, les soins de santé, le gouvernement, l'industrie, l'éducation, la propagande et la désinformation. Cela soulève des questions sur les effets à long terme, les implications éthiques et les risques de l'IA, suscitant des discussions sur les politiques réglementaires visant à garantir la sécurité et les avantages de la technologie.Selon The Beast, le film à but non lucratif, intitulé "", devait être présenté au cinéma Prince Charles de Londres. Mais quelques jours avant l'événement prévu, la projection a été soudainement annulée. La raison invoquée par le cinéma, selon le réalisateur Peter Luisi ? Des plaintes. Beaucoup de plaintes. En bref, les Londoniens se sont exprimés et il semble qu'un nombre suffisant d'entre eux ne soient pas intéressés par un film dont l'auteur est GPT-4.Peter Luisi a expliqué au Beast que le cinéma, qui aurait reçu plus de 200 plaintes au total, l'a contacté, expliquant que "". "", a ajouté M. Luisi. "Luisi, pour sa part, affirme que les gens ont mal compris les intentions du film. "", a déclaré le réalisateur. "".Le réalisateur a également décrit le film comme une exploration du trope "", expliquant que dans "". Il s'agit du "" dans lequel "".Bien sûr, on pourrait faire valoir que, puisque GPT-4 est formé sur des tonnes et des tonnes de données humaines, y compris la production créative de l'humanité, le scénario que l'IA produit est en fin de compte toujours imaginé par les humains. Une IA dotée d'un grand modèle de langage (LLM) ne fait donc que remixer ce travail créatif et en régurgiter une version.Alors que l'IA continue de s'immiscer de plus en plus rapidement dans l'industrie cinématographique, sans parler des conflits de travail et des luttes syndicales à Hollywood, ce ne sera certainement pas le dernier projet d'IA à voir le jour. Un avertissement aux cinéastes curieux de l'IA, cependant : il s'avère que beaucoup de gens veulent encore que leurs films soient créés par des êtres humains.", a déclaré le Prince Charles Cinema au Guardian, "".: The Daily BeastQuel est votre avis sur le sujet ?