Les grèves à Hollywood sont terminées



L'accord : Les détails exacts de l'accord conclu entre les acteurs en grève, les studios et les services de diffusion en continu ne sont pas connus. Le syndicat affirme qu'il vaut plus d'un milliard de dollars et comprend des augmentations de rémunération, des protections de consentement pour l'utilisation de l'IA et une " prime de participation à la diffusion en continu ".

Les piquets de grève sont suspendus : Pour la première fois depuis plus de six mois, ni les acteurs ni les scénaristes d'Hollywood ne sont en grève, et les seuls rassemblements à l'horizon sont des célébrations.

: Pour la première fois depuis plus de six mois, ni les acteurs ni les scénaristes d'Hollywood ne sont en grève, et les seuls rassemblements à l'horizon sont des célébrations. Prochaines étapes : Il reste encore quelques étapes logistiques à franchir avant que l'accord ne soit finalisé. Il faudra des mois pour que les tournages reprennent leur rythme de croisière. Des projets attendus comme la dernière suite de "Deadpool" et la prochaine saison de "Abbott Elementary" seront encore retardés.

Le contrat de trois ans doit être approuvé par le conseil d'administration de la Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) et par ses membres dans les prochains jours. Mais la direction du syndicat a déclaré que la grève prendrait fin jeudi à 0H 01, permettant ainsi à toutes les parties de la production de reprendre leurs activités pour la première fois depuis le printemps.Duncan Crabtree-Ireland, directeur exécutif et négociateur en chef de SAG-AFTRA, a déclaré que les gains obtenus dans le cadre de l'accord justifiaient la lutte. "", a déclaré Crabtree-Ireland lors d'une interview. "Plus de 60 000 membres de la SAG-AFTRA se sont mis en grève le 14 juillet, rejoignant ainsi les scénaristes qui avaient débrayé plus de deux mois auparavant. C'était la première fois que les deux syndicats faisaient grève ensemble depuis 1960. Les studios et les scénaristes sont parvenus à un accord qui a mis fin à la grève le 26 septembre.Le syndicat a évalué l'accord à plus d'un milliard de dollars. Crabtree-Ireland a déclaré que l'accord prévoyait une augmentation des paiements minimums versés aux acteurs, une part plus importante des revenus de la diffusion en continu revenant aux artistes, un renforcement des régimes d'avantages sociaux et des protections contre l'utilisation sans entrave de l'intelligence artificielle dans la recréation des spectacles. Les détails des conditions ne seront pas divulgués avant la réunion de vendredi, au cours de laquelle les membres du conseil d'administration examineront le contrat.Les protections contre l'intelligence artificielle étaient un point de friction dans les négociations qui ont progressé méthodiquement, avec de longues pauses pour les deux parties, depuis qu'elles ont repris le 24 octobre. "", a déclaré Crabtree-Ireland. "L'autre partie aux négociations, l'Alliance of Motion Picture and Television Producers, a déclaré dans un communiqué que "". L'AMPTP a déclaré qu'elle "".Les dirigeants des principales sociétés de divertissement, dont Disney, Netflix, Warner Bros. Discovery et Universal, ont participé directement aux négociations.La Writers Guild of America a applaudi l'accord conclu mercredi. "", a déclaré le syndicat dans un communiqué. "Bien que la grève des scénaristes ait eu des effets immédiats et visibles pour les téléspectateurs, notamment la suspension pendant des mois des talk-shows de fin de soirée et de "Saturday Night Live", l'impact de l'absence des acteurs n'a pas été aussi immédiatement visible. Mais ses effets d'entraînement - retards dans les dates de sortie des films et attente des nouvelles saisons - pourraient se faire sentir pendant des mois, voire des années.Les acteurs devraient rapidement retourner sur les plateaux de tournage où la production a été interrompue, notamment ceux de "", "" et "". D'autres films et émissions reprendront le tournage une fois que les scénaristes de retour auront terminé leurs textes. Au-delà des productions scénarisées, la fin de la grève permet aux acteurs de revenir sur les tapis rouges, dans les talk-shows et les podcasts, à l'approche de la saison des récompenses à Hollywood.", a déclaré l'acteur-réalisateur Albert Brooks sur les médias sociaux quelques instants après la fin de la grève. "" La seule grande cérémonie de remise de prix directement affectée par la grève est celle des Emmys, qui a été déplacée de septembre à janvier. À présent, les campagnes habituelles des Oscars, qui se déroulent à l'automne, vont se mobiliser.Mais tout sentiment de normalité dans l'industrie pourrait s'avérer temporaire. Les circonstances à l'origine des grèves - le passage des médias traditionnels (cinéma et radiodiffusion) à la diffusion en continu, et les technologies émergentes comme l'intelligence artificielle - n'ont pas été ralenties. Les gains obtenus grâce aux grèves pourraient enhardir d'autres syndicats hollywoodiens, ou ces mêmes guildes lors des négociations qui se tiendront à nouveau dans trois ans.Les dirigeants syndicaux ont d'emblée considéré la grève comme un moment décisif, car elle s'inscrit dans le cadre de luttes syndicales plus larges dans d'autres secteurs d'activité. "", a déclaré Fran Drescher, présidente de la SAG-AFTRA et vedette de "The Nanny", en août.L'accord signifie également le retour sur les plateaux de tournage pour des milliers de membres de l'équipe de tournage qui n'avaient rien à faire pendant les grèves. La SAG-AFTRA a cherché à compenser leurs difficultés en autorisant la conclusion d'accords provisoires, parfois controversés, pour certaines petites productions, et en mettant son fonds de secours pour les grévistes à la disposition de tous les travailleurs du secteur. "", a déclaré l'acteur Ely Henry, qui a passé les derniers mois à mener des piquets de grève devant Paramount Pictures en tant que capitaine de grève. "".Quel est votre avis sur ce dénouement ?