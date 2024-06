L'IA peut transformer la façon dont les personnes et les organisations exploitent leurs propres données. C'est pourquoi nous avons acquis Rockset, une base de données analytique en temps réel de premier plan qui offre des capacités d'indexation et d'interrogation de données de classe mondiale.



Rockset permet aux utilisateurs, aux développeurs et aux entreprises de mieux exploiter leurs propres données et d'accéder à des informations en temps réel lorsqu'ils utilisent des produits d'IA et créent des applications plus intelligentes.



Nous intégrerons la technologie de Rockset pour alimenter notre infrastructure de recherche dans tous les produits, et les membres de l'équipe de classe mondiale de Rockset rejoindront OpenAI.



« L'infrastructure de Rockset permet aux entreprises de transformer leurs données en informations exploitables. Nous sommes ravis d'apporter ces avantages à nos clients en intégrant les fondations de Rockset dans les produits d'OpenAI », a déclaré Brad Lightcap, directeur de l'exploitation d'OpenAI.



« Nous sommes ravis de rejoindre OpenAI pour permettre aux utilisateurs, aux entreprises et aux développeurs d'exploiter pleinement leurs données en apportant une recherche puissante à l'IA », a déclaré Venkat Venkataramani, PDG de Rockset.



Restez à l'écoute pour d'autres mises à jour au fur et à mesure que nous intégrerons les capacités de Rockset. L'IA peut transformer la façon dont les personnes et les organisations exploitent leurs propres données. C'est pourquoi nous avons acquis Rockset, une base de données analytique en temps réel de premier plan qui offre des capacités d'indexation et d'interrogation de données de classe mondiale.Rockset permet aux utilisateurs, aux développeurs et aux entreprises de mieux exploiter leurs propres données et d'accéder à des informations en temps réel lorsqu'ils utilisent des produits d'IA et créent des applications plus intelligentes.Nous intégrerons la technologie de Rockset pour alimenter notre infrastructure de recherche dans tous les produits, et les membres de l'équipe de classe mondiale de Rockset rejoindront OpenAI.« L'infrastructure de Rockset permet aux entreprises de transformer leurs données en informations exploitables. Nous sommes ravis d'apporter ces avantages à nos clients en intégrant les fondations de Rockset dans les produits d'OpenAI », a déclaré Brad Lightcap, directeur de l'exploitation d'OpenAI.« Nous sommes ravis de rejoindre OpenAI pour permettre aux utilisateurs, aux entreprises et aux développeurs d'exploiter pleinement leurs données en apportant une recherche puissante à l'IA », a déclaré Venkat Venkataramani, PDG de Rockset.Restez à l'écoute pour d'autres mises à jour au fur et à mesure que nous intégrerons les capacités de Rockset.

Fondée en 2016, Rockset, basée à San Mateo, est spécialisée dans les bases de données d'indexation en temps réel, permettant aux entreprises de construire et de mettre à l'échelle des applications de données cloud-natives.L'indexation en temps réel permet aux bases de données de traiter instantanément et de rendre les nouvelles données disponibles pour les requêtes, ce qui est crucial pour les applications d'IA qui nécessitent des temps de réponse rapides.La startup a levé un total de 105 millions de dollars, dont 44 millions de dollars lors d'un tour de table en août dernier auprès de bailleurs de fonds tels que Icon Ventures, Glynn Capital et Sequoia. Bien qu'aucun détail financier n'ait été divulgué concernant la dernière transaction, les rapports indiquent qu'elle devrait se situer dans une fourchette à neuf chiffres.Annonçant l'opération sur X (Twitter), OpenAI a déclaré que l'acquisition permettra aux utilisateurs de transformer leurs données en intelligence exploitable.Venkat Venkataramani, PDG de Rockset, a déclaré que si les modèles de langage sont devenus plus avancés, l'infrastructure sous-jacente est restée en grande partie la même. Le PDG de la startup a déclaré par ailleurs que l'accord conclu avec OpenAI permet de résoudre les problèmes de base de données auxquels les applications d'IA sont confrontées à grande échelle.Sam Altman, PDG d'OpenAI, a déclaré lors du DevDay de l'année dernière que ChatGPT comptait 100 millions d'utilisateurs hebdomadaires. Les chiffres de Similarweb pour juin 2024 indiquent que la version web de ChatGPT a reçu 637,1 millions de visiteurs au total.La technologie de base de données de Rockset sera intégrée dans la pile d'OpenAI pour alimenter son infrastructure de recherche, ce qui permettra à ses produits de générer des réponses plus rapides aux requêtes et, en fin de compte, d'améliorer les performances globales et l'expérience de l'utilisateur.Rockset se présentait auparavant comme une alternative à Elasticsearch, le moteur de recherche basé sur la bibliothèque Lucene, largement utilisé dans les applications d'entreprise.La startup a fait valoir que, contrairement à Elasticsearch, qui oblige les utilisateurs à combiner le calcul et le stockage, ce qui rend difficile la mise à l'échelle des applications, sa solution cloud-native permet aux utilisateurs d'exécuter plusieurs applications sur un seul ensemble de données et d'éviter les surcharges de serveurs pendant les périodes de pointe.Au-delà d'Elasticsearch, Rockset rejoint une société d'IA qui cherche à améliorer l'expérience des utilisateurs pour les entreprises et les consommateurs, tout en continuant à évoluer. OpenAI s'apprête à lancer des fonctionnalités vocales remaniées dans les semaines à venir, ainsi que des intégrations dans les appareils Apple tels que l'iPhone, l'iPad et le Mac.Grâce aux solutions de base de données de Rockset intégrées en coulisses, les modèles d'OpenAI qui alimentent les nouvelles capacités seraient en mesure de fournir des interactions plus réactives tout en gérant de plus grands volumes de données d'entrée.L'acquisition n'aura pas d'impact immédiat sur les clients de Rockset, mais ils abandonneront progressivement leurs solutions actuelles. L'entreprise nouvellement acquise s'est engagée à assurer un processus sans heurts pour tous ses clients.Rockset est la deuxième acquisition d'OpenAI. En août dernier, l'entreprise soutenue par Microsoft a acquis Global Illumination, qui a créé des outils et des expériences créatives en utilisant l'IA.L'est présentée ci-dessous :Qu'en pensez-vous ?Trouvez-vous cette initiative d'OpenAI crédible ou pertinente ?Pensez-vous que cette nouvelle acquisition permettra d'améliorer les performances de ChatGPT ?