Vous allez voir des modèles qui sont meilleurs dans des domaines comme le code, les mathématiques, le raisonnement. L'un de mes domaines le plus prometteur est la biologie et la médecine. C'est l'un des ensembles d'applications qui m'enthousiasment le plus pour les nouveaux modèles.



Les modèles dont nous disposons aujourd'hui sont en quelque sorte des étudiants de premier cycle dans leur connaissance de nombreuses choses, ou des stagiaires. Et je pense que nous commençons à repousser cette limite vers des connaissances de niveau avancé, voire de niveau supérieur. Ainsi, lorsque nous pensons à l'utilisation de modèles pour le développement de médicaments ou, dans votre propre secteur, à l'utilisation de modèles pour la réflexion sur l'investissement ou même le commerce, je pense que les modèles ne feront que s'améliorer.



Dario Amodei est un chercheur et entrepreneur italo-américain spécialisé dans l'intelligence artificielle. Il a été vice-président de la recherche chez OpenAI. Il est le cofondateur et le PDG d'Anthropic. Anthropic est une startup américaine d'intelligence artificielle (IA) d'utilité publique, fondée en 2021. Elle recherche et développe l'IA pour " étudier leurs propriétés de sécurité à la frontière technologique " et utiliser cette recherche pour déployer des modèles sûrs et fiables pour le public.L'utilisation croissante de l'intelligence artificielle a entraîné une évolution sociétale et économique vers une automatisation accrue, une prise de décision fondée sur les données et l'intégration des systèmes d'IA dans divers secteurs économiques et domaines de la vie. L'IA a également eu a un impact sur les marchés de l'emploi, les soins de santé, le gouvernement, l'industrie, l'éducation, la propagande et la désinformation.Anthropic a initialement publié deux versions de son modèle, Claude et Claude Instant, en mars 2023. L'itération suivante, Claude 2, a été lancée en juillet 2023 et est disponible pour un usage public. Claude 3 a été lancé en mars 2024, dévoilant trois modèles linguistiques : Opus, Sonnet et Haiku. Le modèle Opus est le plus grand et le plus performant, selon Anthropic. Sonnet et Haiku sont respectivement les modèles de taille moyenne et petite d'Anthropic.En juin 2024, Anthropic a publié Claude 3.5 Sonnet, qui a démontré une amélioration significative des performances sur les benchmarks par rapport à Claude 3 Opus, plus grand, notamment dans des domaines tels que le codage, les flux de travail en plusieurs étapes, l'interprétation des graphiques et l'extraction de texte à partir d'images. Dario Amodei, PDG d'Anthropic, affirme que les modèles d'IA se rapprochent d'une intelligence de niveau universitaire. Il annonce qu'Anthropic a pour objectif de mettre sur le marché un modèle plus sophistiqué tous les quelques mois.