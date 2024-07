Points clés

Question : Un chatbot, assistant d'intelligence artificielle, peut-il fournir des réponses aux questions des patients qui soient d'une qualité et d'une empathie comparables à celles rédigées par les médecins ?

Dans cette étude transversale portant sur 195 questions de patients tirées au hasard d'un forum de médias sociaux, une équipe de professionnels de la santé agréés a comparé les réponses des médecins et du chatbot aux questions des patients posées publiquement sur un forum de médias sociaux. Les réponses du chatbot ont été préférées à celles du médecin et ont été notées significativement plus élevées en termes de qualité et d'empathie. Signification : Ces résultats suggèrent que les assistants d'intelligence artificielle pourraient aider à rédiger les réponses aux questions des patients.

Résumé

L'expansion rapide des soins de santé virtuels a entraîné une augmentation du nombre de messages envoyés par les patients, ainsi qu'un surcroît de travail et un épuisement professionnel chez les professionnels de la santé. Les assistants d'intelligence artificielle (IA) pourraient potentiellement aider à répondre aux questions des patients en rédigeant des réponses qui pourraient être examinées par les cliniciens.Évaluer la capacité d'un chatbot assistant IA (ChatGPT), sorti en novembre 2022, à fournir des réponses de qualité et empathiques aux questions des patients.Dans cette étude transversale, une base de données publique et non identifiable de questions provenant d'un forum public de médias sociaux (r/AskDocs de Reddit) a été utilisée pour tirer au sort 195 échanges d'octobre 2022 où un médecin vérifié a répondu à une question publique. Les réponses du chatbot ont été générées en entrant la question originale dans une nouvelle session (sans que des questions antérieures aient été posées dans la session) les 22 et 23 décembre 2022. La question originale ainsi que les réponses anonymes et aléatoires des médecins et du chatbot ont été évaluées en trois exemplaires par une équipe de professionnels de la santé agréés. Les évaluateurs ont choisi "quelle réponse était la meilleure" et ont jugé à la fois "la qualité des informations fournies" (très mauvaise, mauvaise, acceptable, bonne ou très bonne) et "l'empathie ou le comportement au chevet du patient" (pas empathique, légèrement empathique, modérément empathique, empathique et très empathique). Les résultats moyens ont été classés sur une échelle de 1 à 5 et comparés entre le chatbot et les médecins.Sur les 195 questions et réponses, les évaluateurs ont préféré les réponses du chatbot à celles du médecin dans 78,6 % (IC 95 %, 75,0 %-81,8 %) des 585 évaluations. Les réponses moyennes (IQR) des médecins étaient significativement plus courtes que celles des chatbots (52 [17-62] mots vs 211 [168-245] mots ; t = 25.4 ; P < .001). Les réponses du chatbot ont été jugées d'une qualité significativement supérieure à celle des réponses des médecins (t = 13,3 ; P < 0,001). La proportion de réponses jugées de bonne ou de très bonne qualité (≥ 4), par exemple, était plus élevée pour les chatbots que pour les médecins (chatbot : 78,5 %, IC à 95 %, 72,3 %-84,1 % ; médecins : 22,1 %, IC à 95 %, 16,4 %-28,2 %). La prévalence des réponses de bonne ou de très bonne qualité était donc 3,6 fois plus élevée pour le chatbot. Les réponses du chatbot ont également été jugées significativement plus empathiques que celles des médecins (t = 18,9 ; P < 0,001). La proportion de réponses jugées empathiques ou très empathiques (≥4) était plus élevée pour le chatbot que pour les médecins (médecins : 4,6 %, IC à 95 %, 2,1 %-7,7 % ; chatbot : 45,1 %, IC à 95 %, 38,5 %-51,8 % ; médecins : 4,6 %, IC À 95 %, 2,1 %-7,7 %). La prévalence des réponses empathiques ou très empathiques était donc 9,8 fois plus élevée pour le chatbot.Dans cette étude transversale, un chatbot a généré des réponses de qualité et empathiques aux questions des patients posées dans un forum en ligne. Une exploration plus poussée de cette technologie est justifiée dans un contexte clinique, par exemple en utilisant un chatbot pour rédiger des réponses que les médecins pourraient ensuite modifier. Des essais randomisés permettraient d'évaluer plus avant si l'utilisation d'assistants d'IA peut améliorer les réponses, réduire l'épuisement des cliniciens et améliorer les résultats pour les patients.