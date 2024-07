L'intelligence artificielle (IA), dans son sens le plus large, est l'intelligence dont font preuve les machines, en particulier les systèmes informatiques. Il s'agit d'un domaine de recherche en informatique qui développe et étudie des méthodes et des logiciels permettant aux machines de percevoir leur environnement et d'utiliser l'apprentissage et l'intelligence pour prendre des mesures qui maximisent leurs chances d'atteindre des objectifs définis. Ces machines peuvent être appelées "IA".Un grand modèle de langage (LLM) est un modèle informatique qui se distingue par sa capacité à générer du langage à des fins générales et à réaliser d'autres tâches de traitement du langage naturel, telles que la classification. Basés sur des modèles de langage, les LLM acquièrent ces capacités en apprenant des relations statistiques à partir de grandes quantités de texte au cours d'un processus d'apprentissage auto-supervisé et semi-supervisé à forte intensité de calcul. Les LLM peuvent être utilisés pour la génération de textes, une forme d'IA générative, en prenant un texte en entrée et en prédisant de manière répétée le prochain mot ou token.L'intelligence artificielle fait la une des journaux pour ses capacités dans divers domaines, mais peut-elle nous faire rire ? Une étude récente publiée dans la revue PLOS ONE suggère que l'IA pourrait également avoir le dessus dans le domaine de l'humour. L'étude montre que les blagues générées par l'IA sont jugées aussi drôles, voire plus drôles, que celles créées par les humains, même lorsqu'elles sont opposées aux satiristes professionnels de The Onion.Un grand modèle de langage peut-il produire de l'humour ? Des recherches antérieures se sont concentrées sur des exemples anecdotiques de grands modèles de langage réussissant ou échouant à produire de l'humour. Toutefois, bien que ces exemples soient intéressants, ils n'examinent pas les capacités de production d'humour de ChatGPT d'une manière comparable aux capacités humaines, et ne permettent pas non plus de savoir à quel point ChatGPT est drôle pour le grand public.Pour effectuer un test systématique, les chercheurs ont mené deux études principales pour comparer les capacités de production d'humour de l'IA et des humains. Ils ont ainsi demandé à ChatGPT 3.5 et à des profanes de répondre aux mêmes questions humoristiques (étude 1). Les auteurs ont également demandé à ChatGPT 3.5 de générer des titres satiriques humoristiques dans le style de The Onion et les ont comparés aux titres publiés par le magazine satirique, écrits par des auteurs comiques professionnels (étude 2). Dans les deux études, les participants humains ont évalué le caractère amusant des réponses produites par les humains et l'I.A. sans connaître leur source.En résumé, les blagues produites par ChatGPT 3.5 ont été jugées aussi drôles ou plus drôles que les blagues produites par des humains, indépendamment de la tâche comique et de l'expertise de l'auteur comique humain. Par ailleurs, ChatGPT a produit de nouveaux titres satiriques d'une qualité comparable à celle de The Onion. En moyenne, les participants ont jugé les titres aussi drôles les uns que les autres, ce qui indique que le participant moyen n'a pas perçu de différence de qualité.La production d'humour est difficile et très prisée. Les humoristes les plus performants sont payés 20 millions de dollars par enregistrement d'une émission d'une heure. À l'heure actuelle, il existe un LLM gratuit et accessible au public qui peut générer rapidement et de manière flexible de nombreuses réponses humoristiques à de nombreux messages différents. ChatGPT 3.5 a en effet produit des blagues qui étaient plus drôles que la majorité des réponses des profanes dans trois tests différents (étude 1) et non moins drôles que les rédacteurs comiques professionnels d'un grand organe de presse satirique (étude 2).Les travaux de ces chercheurs soulèvent ainsi plusieurs nouvelles questions. Si les LLM peuvent produire de l'humour mieux que le commun des mortels, dans quelle mesure le comprennent-ils par rapport à la moyenne des gens ? Dans quelle mesure peuvent-ils prédire avec précision le degré de drôlerie de différentes blagues pour différents publics ? La capacité à ressentir les émotions associées à l'appréciation d'une bonne blague (c'est-à-dire l'hilarité et l'amusement) est-elle nécessaire pour créer de bonnes blagues ?Les résultats de cette étude suggèrent en outre que l'expérience subjective de l'humour n'est peut-être pas nécessaire à la production d'un bon humour - le simple fait de connaître les schémas qui composent la comédie peut suffire. De futures recherches pourraient explorer cette question de manière fructueuse.Le fait que le ChatGPT puisse produire des textes humoristiques d'une qualité supérieure à celle des profanes et égale à celle de certains auteurs comiques professionnels a également d'importantes implications pour les amateurs de comédie et les travailleurs de l'industrie du divertissement.Pour les auteurs comiques professionnels, les résultats suggèrent que les LLM peuvent constituer une menace sérieuse pour l'emploi. Les implications sont plus positives pour les personnes qui souhaitent simplement récolter les bénéfices d'une dose d'humour dans leurs communications quotidiennes. Ils peuvent se tourner vers les LLM pour obtenir de l'aide.Des études sur le terrain ont montré que les curriculum vitae comportant une autopromotion humoristique (par opposition à une non humoristique) suscitent davantage d'intérêt de la part des recruteurs professionnels. Commencer un courriel par de l'humour peut donc renforcer la confiance et la satisfaction dans les négociations.En prolongeant ces lignes d'investigation, les recherches futures pourront systématiquement aborder la question de savoir si et comment l'utilisation d'un humour généré par l'I.A. et adapté de manière appropriée peut améliorer la réussite des personnes dans des contextes personnels et professionnels. Pour faciliter l'utilisation de l'humour généré par l'I.A., les auteurs de l'étude ont ajouté quelques recommandations sur la manière de solliciter les LLM pour obtenir des idées humoristiques.