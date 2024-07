L'IA générative (GenAI) est un type de système d'intelligence artificielle capable de générer du texte, des images, des vidéos ou d'autres médias en réponse à des invites. Elle semble avoir des applications possibles dans presque tous les domaines, avec une balance des risques et des opportunités encore discutée. Elle est encore peu régulée et la difficulté d’évaluer la qualité et la fiabilité des contenus générés ou l’impact sur la créativité et la propriété intellectuelle humaines est croissante.Selon une étude menée par SAS, leader de la donnée et de l’analytique, avec l’institut Coleman Parkes, seulement 11% des entreprises françaises ont pleinement déployé des modèles d’IA générative dans leurs opérations quotidiennes. Elles sont néanmoins 55% à prévoir un déploiement futur. Plus surprenant encore, parmi les décideurs informatiques sondés, 44% admettent avoir une “compréhension modérée” de l’IA générative et de ses potentiels impacts sur leurs opérations commerciales.Les directions informatiques ont aujourd’hui encore de nombreuses attentes vis-à-vis de l’IA générative. Selon cette étude, 62% d’entre elles anticipent des progrès mesurables en matière de précision des capacités prédictives. L’amélioration de l’engagement client, ainsi que la capacité de maintenir un avantage compétitif font également partie des impacts attendus (pour respectivement 61% et 53% des sondés).Des arguments qui convainquent grand nombre des organisations sondées : 83% d’entre elles ont déjà déterminé les budgets à investir dans l’IA générative pour la prochaine année fiscale. Tête de file de cette transition technologique, le département marketing est aujourd’hui le plus concerné par l’IA générative (41% des professionnels sondés utilisant déjà des solutions d’IA générative), bien devant l’IT qui plafonne à 34%.,” analyse Grégoire Ferreri, Directeur Général chez SAS France.Si les cadres législatifs encadrant l’usage de l’IA générative se multiplient, les entreprises sont encore loin d’avoir mis en place les politiques adaptées. 57% des DSI admettent être “” aux régulations en la matière. Le chiffre grimpe à 73% pour les entreprises ayant déjà déployé des solutions d’IA générative au sein de leurs opérations.La France est à la traîne sur le sujet. Les DSI britanniques ont pris la problématique à bras-le-corps et 47% d’entre eux se considèrent comme “pleinement préparés”, soit 38 points de plus que leurs homologues français.” résume Grégoire Ferreri. “D’ores et déjà, les organisations s’emparent du sujet et font le choix de développer en interne des solutions de mesure des biais et des risques de confidentialité : respectivement 28% et 53% des DSI français. Et le chemin est encore long. 21% des sondés admettent ne pas avoir de système de mesure des biais dédié aux LLMs. 16% n’ont pas de solution pour la mesure des risques de confidentialité.” détaille Grégoire Ferreri. “SAS est leader mondial de la data et de l'IA. Grâce aux logiciels et aux solutions sectorielles de SAS, les entreprises transforment les données en décisions de confiance.Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?