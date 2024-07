Des biais surprenants en matière de genre dans GPT

Nous nous sommes concentrés exclusivement sur les LLM de la série GPT. Cependant, nous pensons qu'il s'agit d'une limitation mineure et que des biais similaires peuvent être présents dans d'autres LLM publics. Une indication de ceci est un travail récent qui a trouvé des biais politiques libéraux dans tous les LLM publics, qui sont absents dans les modèles de base qui n'ont pas subi de réglage fin.



Depuis leur publication, les grands modèles de langage (LLM) tels que ChatGPT ont suscité de nombreuses préoccupations. L'une des préoccupations les plus citées est le biais que ces modèles peuvent présenter. Les biais peuvent être définis comme "".Les préjugés sexistes sont l'un des points centraux des études sur les LLM. Une étude a constaté que 4 LLM étaient de trois à six fois plus susceptibles de choisir des professions stéréotypées en fonction du sexe d'une personne dans une tâche de déduction linguistique. En outre, ces modèles ont amplifié les préjugés existants et rationalisé leurs préjugés de manière imprécise, masquant peut-être la véritable logique qui sous-tend leurs décisions.Une nouvelle étude présente 7 expériences explorant les biais sexistes dans GPT. Dans un premier temps, il a été demandé à GPT de générer les caractéristiques démographiques d'un rédacteur potentiel de vingt phrases contenant des stéréotypes féminins et de vingt phrases contenant des stéréotypes masculins. Les résultats montrent une forte asymétrie, les phrases stéréotypées masculines étant plus souvent attribuées à une femme que l'inverse. Par exemple, la phrase" a été constamment attribuée par ChatGPT à une femme.Ce phénomène reflète probablement le fait qu'alors que les initiatives visant à intégrer les femmes dans des rôles traditionnellement masculins ont pris de l'ampleur, le mouvement inverse reste relativement peu développé. Des expériences ultérieures ont permis d'étudier la même question dans le cadre de dilemmes moraux à fort enjeu. GPT-4 estime qu'il est plus approprié de maltraiter un homme pour prévenir une apocalypse nucléaire que de maltraiter une femme.Ce biais s'étend à d'autres formes de violence qui sont au cœur du débat sur la parité des sexes (la maltraitance), mais pas à celles qui le sont moins (la torture). En outre, ce biais s'accroît dans les cas de violence mixte pour le bien de tous : GPT-4 est d'accord avec le fait qu'une femme utilise la violence contre un homme pour empêcher une apocalypse nucléaire, mais n'est pas d'accord avec le fait qu'un homme utilise la violence contre une femme dans le même but. Enfin, ces biais sont implicites, car ils n'apparaissent pas lorsqu'on demande directement à GPT-4 de classer les violations morales.Ces résultats soulignent la nécessité de gérer avec soin les efforts d'inclusion afin d'éviter toute discrimination involontaire.L'objectif de l'étude était d'examiner la présence de préjugés sexistes dans divers modèles de GPT. La première série d'études (études 1a-1c) a évalué la manière dont les modèles GPT-3.5, GPT-4 et GPT-4o attribuent les stéréotypes de genre dans 20 phrases, révélant une asymétrie : les stéréotypes féminins sont systématiquement renforcés, tandis que les stéréotypes masculins sont souvent attribués au genre opposé. Cette tendance est restée statistiquement significative dans toutes les versions du modèle, avec toutefois une légère diminution de l'ampleur de l'effet observée dans les versions GPT-4 et GPT-4o.Cette tendance s'aligne sur des recherches antérieures indiquant une réticence sociale à accepter que les garçons s'engagent dans des activités traditionnellement féminines, ainsi qu'une réaction négative à l'égard des hommes qui défient les normes de genre. Ce résultat prolonge des conclusions similaires concernant ChatGPT sur les professions : les stéréotypes sur les professions traditionnellement associées aux femmes sont renforcés ; en revanche, parmi les professions traditionnellement associées aux hommes, ChatGPT attribue souvent un personnage féminin.La deuxième série d'études a étendu cet examen aux dilemmes moraux impliquant diverses formes de préjudice pour le bien commun. Les dilemmes moraux ont fait l'objet d'une attention particulière, étant donné que de nombreuses décisions à fort enjeu peuvent en fin de compte être décrites en termes de dilemmes moraux. En outre, les LLM sont de plus en plus utilisés pour soutenir la prise de décision, y compris dans des contextes où les dilemmes éthiques sont fréquents, comme dans les soins de santé.Par conséquent, comprendre si les LLM avancés et largement utilisés, tels que ceux de la série GPT, affichent des biais de genre dans les décisions morales est une question importante avec des conséquences pratiques majeures en aval. Dans cette optique, les études 2a-2d ont exploré la manière dont le GPT-4 traite divers dilemmes moraux qui diffèrent en termes d'action violente requise pour le bien commun et de sexe de la victime et de l'auteur de l'acte.L'étude 2a a analysé la réaction de GPT-4 à des dilemmes moraux liés à la prévention d'une apocalypse nucléaire. Un scénario impliquait de changer le sexe de la victime dans des actions telles que le harcèlement, tandis qu'un autre scénario présentait une action plus violente sans spécifier le sexe. Les résultats ont montré que le modèle considérait le harcèlement d'une femme comme moralement plus répréhensible que le harcèlement d'un homme ou le sacrifice d'une personne. En principe, cela peut refléter des biais sociaux, comme la chevalerie morale, potentiellement intégrés pendant la phase de pré-entraînement par le biais d'ensembles de données biaisés plutôt que par un ajustement post-entraînement.L'étude 2b présentait des scénarios plus ou moins pertinents sur les questions d'équité entre les sexes, comme la torture et les abus, toujours dans le contexte de la prévention d'une apocalypse nucléaire. Si la chevalerie morale introduite au cours de la formation était le facteur à l'origine des préjugés sexistes de GPT-4 dans les décisions morales, tout mauvais traitement infligé aux femmes serait considéré comme moralement plus discutable que celui infligé aux hommes.En revanche, les résultats de l'étude 2b indiquent que dans les scénarios où l'équité entre les sexes est peu présente, GPT-4 ne montre que peu de préjugés sexistes dans ses jugements moraux. Cependant, dans les scénarios où l'équité entre les sexes est très importante, le sexe de la victime influence fortement les perceptions de GPT-4.En outre, cette influence semble extrêmement amplifiée. GPT-4 s'est systématiquement opposé à la réalisation d'actions ayant une forte incidence sur la parité entre les sexes (par exemple, maltraiter ou harceler une femme) et a systématiquement répondu "pas du tout d'accord". Ce n'est pas le cas pour les actions objectivement plus violentes, comme le sacrifice d'une personne, ou lorsque la victime est un homme. Cette "inversion des préférences" est moins fréquente chez les humains (et donc peu probable en raison des ensembles de données d'entraînement).Une étude antérieur a cherché à savoir si les gens considéraient le viol comme un crime moins grave, égal ou plus grave que l'homicide. Les résultats montrent que seuls 13 % des participants considèrent le viol comme pire que l'homicide, tandis que les autres considèrent le viol comme aussi grave (61 %) ou moins grave (26 %) que l'homicide.Les résultats des études 2a et 2b suggèrent que les préjugés sexistes ont pu être subtilement incorporés lors de la mise au point. Deux autres études apportent des preuves supplémentaires à l'appui de ce mécanisme. L'étude 2c a montré que, lorsqu'on leur demandait directement de classer les violations morales, les décisions de GPT-4 étaient principalement motivées par la gravité des actions, sans biais de genre.Cela suggère que la boussole morale explicite du modèle pourrait différer de son processus de prise de décision implicite. Cette constatation confirme l'idée que les formateurs humains ont pu introduire involontairement leurs propres préjugés au cours de la formation, que le modèle a ensuite appris et intériorisé sous forme de préjugés implicites.La dernière étude a testé si les jugements moraux du GPT-4 dépendent du sexe de l'acteur et du sexe de la victime. Les résultats ont montré que les jugements moraux de GPT-4 dépendent fortement du sexe de l'acteur et de celui de la victime. Infliger de la violence pour empêcher une apocalypse nucléaire est beaucoup plus acceptable pour GPT-4 lorsque l'acteur est une femme ou lorsque la victime est un homme. Le résultat de cette combinaison est que la violence mixte pour le bien de tous est perçue par GPT-4 comme beaucoup plus acceptable lorsque l'acteur est une femme et la victime un homme, que l'inverse.Il est peu probable que ce résultat soit dû à des données de pré-entraînement, étant donné que des expériences antérieures avec des humains ont révélé que le sexe de l'acteur n'est pas pertinent dans les jugements moraux dans les dilemmes sacrificiels impliquant de nuire directement à quelqu'un pour le plus bien de tous.Ces résultats prolongent les travaux antérieurs sur la manière dont les LLM émettent des jugements moraux. Des recherches antérieures sur GPT-4 et GPT-4o ont montré que ces modèles expriment des jugements moraux conformes à ceux des humains dans une variété de tâches. Cependant, ils amplifient souvent les préjugés humains.Par exemple, une étude a découvert que les modèles amplifient les biais humains dans les jugements de tromperie et de consentement. Plus proche des résultats de cette nouvelle étude, une récente étude menée sur l'expérience de la machine morale impliquant des LLM et a constaté que GPT-3.5 et GPT-4 présentaient des comportements similaires à ceux des humains, GPT-4 reflétant plus fidèlement les tendances humaines. Toutefois, l'étude a également souligné que les préjugés étaient amplifiés, car les deux modèles de GPT avaient davantage tendance à sauver les piétons et les femmes que les hommes.En outre, les chercheurs présentent les limites de l'étude :Les résultats de cette étude soulignent l'importance de gérer soigneusement les efforts d'inclusion afin d'éviter les formes involontaires de discrimination, en particulier dans les décisions à fort enjeu. Il est essentiel que les efforts d'inclusion englobent véritablement tous les aspects de la diversité, en favorisant une prise de conscience qui puisse guider le développement et la formation des futurs modèles d'IA afin d'éviter de perpétuer les préjugés sociaux existants ou d'en créer de nouveaux.Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?