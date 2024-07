Le rapport montre que 85 % d'entre eux estiment que les connaissances et l'expertise de leur personnel en matière d'IA sont "qualifiées", tandis que 51 % les considèrent comme "hautement qualifiées". Malgré cette confiance, nombre de ces dirigeants s'inquiètent des obstacles qui pourraient empêcher l'adoption de l'IA.Une écrasante majorité (94 %) affirme que leur organisation utilise l'IA sous une forme ou une autre, tandis que 6 % explorent ou recherchent encore des options. Les motivations derrière l'adoption ne sont pas entièrement universelles, 40 % des dirigeants se sentant obligés de donner la priorité à l'adoption et à l'investissement dans l'IA suite à l'élan de l'industrie autour de cette technologie.Les obstacles qui empêchent certaines entreprises d'adopter l'IA autant qu'elles le souhaiteraient sont les restrictions budgétaires (41 %), la pénurie de talents en IA au sein de l'entreprise (38 %) et la complexité technique (35 %). Par ailleurs, les principales préoccupations des entreprises liées à l'adoption de l'IA, selon les dirigeants, comprennent les défis d'intégration (44 %), l'incertitude des coûts et du retour sur investissement (42 %), et la confidentialité des données et la sécurité de la propriété intellectuelle (38 %). Il est intéressant de noter que seulement 28 % des personnes interrogées ont déclaré qu'il y avait une résistance culturelle à l'adoption de l'IA au sein de leur organisation.», déclare Michal Szymczak, responsable de la stratégie d'IA chez Zartis. «Le développement logiciel est le domaine le plus populaire (59 %) dans lequel les dirigeants disent qu'ils prévoient d'investir dans l'IA avec cet argent en 2024. Viennent ensuite l'assurance qualité (44 %) et le DevOps et l'automatisation (44 %). Cela correspond aux données montrant que la pénurie de compétences et l'acquisition de talents (46 %), l'assurance qualité et les tests (40 %), ainsi que l'intégration et le déploiement continus (40 %) sont les trois principaux défis cités auxquels les organisations sont confrontées au sein de leurs équipes de développement de logiciels aujourd'hui.Les économies réalisées à long terme restent incertaines. Environ 56 % des dirigeants pensent que l'IA réduira les coûts de développement de logiciels d'au moins 20 %, tandis que 36 % s'attendent à moins.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les conclusions de cette étude de Zartis crédibles ou pertinentes ?