Dans toutes les organisations, 36 % des dirigeants prévoient de maintenir les dépenses inchangées, contre seulement 6 % dans l'enquête de l'année dernière



Seulement 49 % des dirigeants chinois prévoient d'augmenter les dépenses en IA en 2024, une baisse massive par rapport aux 100 % de 2023



Près de 70% des entreprises de services financiers prévoient d'augmenter leurs dépenses au cours des 12 prochains mois, suivies de près par la technologie à 68% et le commerce de détail B2C à 64%.



Environ 20 % des entreprises signalent des retards importants lors du déploiement, avec seulement une initiative de revenu et de croissance planifiée sur cinq et une initiative de réduction des coûts OpEx sur huit mises en œuvre.



Les détaillants sont parmi les plus préoccupés par les coûts (63 %), probablement en raison de la réactivité requise et du nombre élevé de questions posées par les clients.



Près de huit entreprises sur dix utilisent des LLM commerciaux et 21 % ont opté uniquement pour des logiciels open-source.



Un tiers des chefs d'entreprise ont l'impression d'être en retard sur leurs concurrents alors que presque tout le monde s'efforce de mettre en œuvre cette nouvelle technologie.

L'intelligence artificielle (IA) est un domaine de recherche en informatique qui développe et étudie des méthodes et des logiciels permettant aux machines de percevoir leur environnement et d'utiliser l'apprentissage et l'intelligence pour prendre des mesures qui maximisent leurs chances d'atteindre des objectifs définis. L'utilisation croissante de l'IA entraîne une évolution sociétale et économique vers une automatisation accrue, une prise de décision fondée sur les données et l'intégration de systèmes d'IA dans divers secteurs économiques et domaines de la vie.Lucidworks, leader des solutions de recherche et d'IA totale, a publié les résultats de sa deuxième étude annuelle. L'étude a interrogé des chefs d'entreprise en Amérique du Nord, dans la région EMEA et dans la région APAC qui poursuivent activement des initiatives d'IA générative. Le rapport explore les domaines clés de l'investissement dans l'IA générative et les progrès des organisations dans l'adoption de la technologie.Selon l'enquête, les retards, les problèmes de mise en œuvre et les avantages non réalisés sont autant de défis pour les projets en matière d'IA générative en 2024. Parmi les résultats de l'enquête : une entreprise sur quatre a lancé avec succès des initiatives d'IA au cours des 12 derniers mois, seulement 63 % des entreprises mondiales prévoient d'augmenter leurs dépenses en IA au cours des 12 prochains mois, contre 93 % en 2023.Malgré les retards, le secteur de la technologie est en tête avec les initiatives les plus déployées dans toutes les industries et la moitié d'entre elles ont déjà réalisé des avantages financiers. Les applications qualitatives (générer des FAQ ou fournir un support RH) ont été les plus réussies à ce jour avec environ un quart des initiatives planifiées déjà mises en œuvre. Les inquiétudes concernant les coûts de mise en œuvre de l'IA générative ont été multipliées par 14 en 2024.La croissance explosive de l'IA générative s'essouffle à mesure que les entreprises sont confrontées à des obstacles liés aux coûts et à la sécurité. Les plans de dépenses mondiales en matière d'IA sont en net recul, 63 % seulement prévoyant des augmentations (contre 93 % l'année dernière). Les entreprises basées aux États-Unis restent au-dessus de la moyenne avec 69 % d'entre elles qui prévoient d'augmenter leurs dépenses en IA. Alors que les investissements restent élevés, de plus en plus d'entreprises donnent la priorité à une planification réfléchie afin d'équilibrer le potentiel de cette nouvelle technologie avec la gestion des risques et des coûts.Malgré l'engouement initial, la lenteur du déploiement et les faibles taux de réussite sont monnaie courante, avec seulement 25 % des projets planifiés entièrement mis en œuvre. Ce retard retarde le retour sur investissement attendu, 42 % des entreprises n'ayant pas encore tiré d'avantages significatifs de leurs initiatives d'IA générative. Les secteurs de la technologie et de la vente au détail se distinguent par un déploiement plus important et des gains réalisés, mais dans l'ensemble, la plupart des industries sont lentes à dépasser la phase pilote.La sécurité reste une préoccupation majeure pour les chefs d'entreprise, mais les inquiétudes liées aux coûts ont été multipliées par 14 au cours de l'année écoulée. En outre, les inquiétudes concernant la précision des réponses ont été multipliées par cinq, probablement en raison des problèmes d'hallucinations. Cela souligne la nécessité d'une sélection minutieuse des grands modèles de langage pour équilibrer les coûts et garantir des résultats précis et sûrs.Les entreprises utilisent l'IA générative pour établir des directives claires sur l'utilisation de l'IA (gouvernance) et automatiser des tâches telles que la génération de premières ébauches de code (réduction des coûts G&A). Cette tendance est motivée par les préoccupations relatives à la confidentialité des données, à la sécurité et à la montée en flèche des coûts de mise en œuvre.Les applications qualitatives telles que la génération de FAQ connaissent un certain succès, mais les applications quantitatives plus complexes telles que la détection des fraudes dans les services financiers ou la maintenance prédictive dans l'industrie manufacturière sont à la traîne. La capacité d'analyser des données non structurées et de générer des informations exploitables représente le plus grand potentiel pour la valeur future de l'IA générative.", a déclaré Mike Sinoway, PDG de Lucidworks. "L'étude de référence 2024 comprend également les résultats suivants :Lucidworks se donne pour mission d'aider les entreprises de déployer avec succès des initiatives d'IA générative. Les plus grandes marques du monde, dont Crate & Barrel, Lenovo et Red Hat, s'appuient sur la suite de produits de Lucidworks pour alimenter le commerce, le service à la clientèle et les applications sur le lieu de travail qui ravissent les clients et responsabilisent les employés.