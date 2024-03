Bien que la part de la GenAI n'ait atteint que 9,6 % du marché européen total de l'IA en 2023, elle augmente rapidement. Les dépenses consacrées à la GenAI augmenteront plus de trois fois plus vite que les dépenses consacrées au reste du marché de l'intelligence artificielle et, par conséquent, la GenAI représentera plus d'un quart du marché européen total de l'IA en 2027.Le logiciel sera le segment technologique le plus important en 2024, avec une valeur de marché supérieure à celle du matériel et des services combinés. En outre, il devrait présenter la croissance la plus rapide au cours de la période 2022-2027, sous l'effet de la demande d'applications et de plateformes d'IA. La part des technologies matérielles diminuera au cours de la période au profit des technologies logicielles, à l'exception de l'industrie des logiciels et des services d'information, dans laquelle la composante matérielle reste la plus importante, en raison des cas d'utilisation spécifiques de provisionnement d'infrastructures d'IA qui caractérisent cette industrie.L'adoption de l'IA est déjà très répandue, et les entreprises montrent leur volonté d'étendre cette adoption à la GenAI. Selon l'enquête IDC EMEA Cross-Industry Acceleration Survey réalisée en décembre 2023, une entreprise sur trois utilise déjà ou prévoit d'utiliser des solutions d'IA dans les 24 mois à venir. La maturité de l'adoption résulte d'un besoin d'optimiser les processus métier en mettant clairement l'accent sur les clients et les employés. En effet, les solutions d'IA se sont avérées efficaces pour améliorer l'expérience client ainsi que la productivité des employés. D'un autre côté, l'adoption est confrontée à des défis principalement liés à l'intégration générale de l'IA dans l'organisation et à son utilisation éthique.", déclare Carla La Croce, directrice de recherche, Customer Insights and Analysis, IDC. "".La banque, le commerce de détail, les logiciels et les services d'information sont les trois premières industries en termes de dépenses, représentant près d'un tiers du marché européen de l'IA. Dans le secteur financier, les utilisations notables des solutions d'IA couvrent les domaines de risque de cybersécurité, y compris l'analyse et l'investigation de la fraude augmentée et les systèmes de renseignement et de prévention des menaces, tandis que les cas d'utilisation du soutien à la clientèle comprennent les conseillers de programme et les systèmes de recommandation. En outre, les institutions financières intègrent de plus en plus la GenAI dans leurs services bancaires, par exemple pour la détection des fraudes ou pour générer des prédictions et des scénarios précis.L'évolution des attentes et des besoins des clients, la concurrence féroce et la recherche d'une meilleure expérience client en ligne sont autant de facteurs qui poussent les détaillants à expérimenter les technologies émergentes. Le secteur de la vente au détail, en particulier, tire parti des possibilités offertes par l'IA. Avec des utilisations telles que des agents de service à la clientèle augmentés ou des conseillers d'achat experts et des recommandations de produits, l'expérience et la satisfaction du client sont toujours au centre des objectifs du commerce de détail, où l'IA peut devenir une force de transformation. En outre, la GenAI gagne du terrain, car de nombreux détaillants prévoient d'explorer les applications des grands modèles de langage (LLM) et des modèles de fondation (FM) dans les domaines du marketing, de la vente et de l'engagement des clients.Enfin, l'industrie des logiciels et des services d'information, qui représente les éditeurs de logiciels et les sociétés de services d'information et de données, se caractérisent par des dépenses en faveur de l'IA en fournissant une infrastructure d'IA. Ces entreprises permettent aux utilisateurs d'accéder à cette infrastructure, en fournissant les ressources nécessaires au calcul et au stockage pour le développement de systèmes d'IA ou la fourniture de services d'IA aux clients finaux. Les dépenses d'IA dans ce secteur seront tirées par les composants matériels, qui représentent la plus grande composante technologique du marché global de l'IA. Néanmoins, la part de marché des logiciels augmentera à long terme et connaîtra la croissance la plus rapide de tous les autres composants technologiques, car les fournisseurs de logiciels permettront aux utilisateurs finaux de tirer parti de leurs solutions de plateforme en tant que service (PaaS) et de logiciel en tant que service (SaaS). En outre, les leaders technologiques peuvent utiliser la GenAI pour accélérer le développement de logiciels.IDCQu'en pensez-vous ?Trouvez-vous les conclusions de cette étude d'IDC crédibles ou pertinentes ?