", déclare Ritu Jyoti, vice-présidente de groupe pour les études de marché et les services consultatifs en matière d'intelligence artificielle et d'automatisation à l'échelle mondiale chez IDC. "IDC s'attend à ce que les investissements dans la GenAI suivent une progression naturelle au cours des prochaines années, les organisations passant d'une expérimentation précoce à un développement agressif avec des cas d'utilisation ciblés, puis à une adoption généralisée dans toutes les activités commerciales, avec une extension de l'utilisation de la GenAI à la périphérie de l'entreprise.", a noté Rick Villars, vice-président du groupe, Worldwide Research chez IDC. "À la fin des prévisions, les dépenses en GenAI représenteront 28,1 % de l'ensemble des dépenses en IA, soit une hausse significative par rapport à 9,0 % en 2023. Les dépenses en GenAI resteront élevées bien au-delà de la phase de construction, car ces solutions deviennent un élément fondamental des plates-formes de contrôle des activités numériques des entreprises.L'infrastructure GenAI, y compris le matériel, l'infrastructure en tant que service (IaaS) et le logiciel d'infrastructure système (SIS), représentera le plus grand domaine d'investissement au cours de la phase de construction. Mais les services de la GenAI dépasseront progressivement l'infrastructure d'ici la fin de la période de prévision, avec un taux de croissance annuel moyen sur cinq ans de 76,8 %. Les segments des logiciels GenAI connaîtront la croissance la plus rapide au cours de la période 2023-2027, les plateformes/modèles GenAI affichant un TCAC de 96,4 %, suivis par le développement et le déploiement d'applications GenAI (AD&D) et les logiciels d'application avec un TCAC de 82,7 %.Le rapport IDC,, fournit les premières prévisions consolidées d'IDC sur la mise en œuvre de la GenAI à l'échelle mondiale, en donnant un aperçu de la manière, du lieu et du moment où les organisations alloueront leurs dépenses en produits/services de technologie informatique de base pour mettre en œuvre les capacités de la GenAI au sein de leurs entreprises entre 2023 et 2027.Source : IDCPensez-vous que ces prévisions sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?