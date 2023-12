", a déclaré Rick Villars, vice-président du groupe, Worldwide Research chez IDC.IDC s'attend à ce que les investissements dans la GenAI suivent une progression naturelle au cours des prochaines années, les entreprises passant d'une expérimentation précoce à une infrastructure agressive et à la construction de modèles de données formés à une adoption généralisée avec des extensions à la périphérie de toutes les activités de l'entreprise.Alors que les entreprises à tous les niveaux verront leurs investissements technologiques évoluer vers la mise en œuvre de l'IA et l'adoption de produits/services améliorés par l'IA, le secteur des technologies de l'information effectuera un virage beaucoup plus important et rapide en matière d'IA au cours de la même période. En effet, toutes les entreprises s'efforceront d'introduire des produits/services améliorés par l'IA et d'aider leurs clients à mettre en œuvre l'IA. Pour la plupart d'entre elles, l'IA remplacera l'informatique dématérialisée en tant que principale motivation de l'innovation.L'infrastructure GenAI, qui comprend le matériel, l'infrastructure en tant que service (IaaS) et le logiciel d'infrastructure système (SIS), représentera le principal domaine d'investissement au cours de la phase de construction. Mais les logiciels de plateforme et d'application de la GenAI dépasseront progressivement l'infrastructure d'ici la fin de la période de prévision, avec un TCAC de 99,1 % sur cinq ans. De même, les services de la GenAI, y compris les services informatiques et commerciaux, égaleront presque les dépenses d'infrastructure d'ici la fin des prévisions, avec un TCAC de 94,6 % sur cinq ans.À la fin de la période de prévision, les dépenses en GenAI représenteront 29,0 % de l'ensemble des dépenses en IA, ce qui représente une augmentation significative par rapport aux 10,8 % enregistrés en 2023. Les dépenses en GenAI resteront élevées bien au-delà de la phase de construction, ces solutions devenant un élément fondamental des plateformes de contrôle des activités numériques des entreprises.", a déclaré Ritu Jyoti, vice-présidente du groupe, recherche et services consultatifs sur le marché mondial de l'intelligence artificielle et de l'automatisation chez IDC. "Le rapport IDC,, fournit une mise à jour des prévisions initiales consolidées d'IDC sur la mise en œuvre de la GenAI à l'échelle mondiale, publiées en octobre 2023. Les nouvelles prévisions comprennent des aperçus sur la manière, le lieu et le moment où les organisations alloueront leurs dépenses en produits/services de technologie informatique de base pour mettre en œuvre des capacités GenAI au sein de leurs entreprises entre 2023 et 2027.Source : IDCPensez-vous que ces prévisions sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?